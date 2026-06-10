Mientras Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez, esto pagó por José Mourinho

Después de 13 años, José Mourinho volverá a sentarse en el banco merengue. La operación retorno ya está en marcha...

El regreso de José Mourinho al banco del Real Madrid ya es una realidad. Trece años después de su salida, el extrovertido técnico portugués volverá a la Casa Blanca tras el reciente triunfo de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del club merengue.

La operación ya está en marcha y todo indica que sólo faltaría la firma final entre el DT y el elenco madridista, luego que estos desembolsaran una millonaria cifra por la cláusula de rescisión de ‘The Special One’ de Benfica.

Según informó el propio club lisboeta mediante un breve comunicado, el club español formalizó la contratación del entrenador por un monto de 15 millones de euros correspondiente a su cláusula de rescisión. “El Benfica comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo”, señaló la institución portuguesa.

José Mourinho deberá levantar a un club que arrastra una inaceptable sequía de títulos (Getty Images).

La cifra contrasta con los montos que ha manejado recientemente el conjunto merengue en el mercado. De hecho, el Madrid llegó a ofrecer 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez, propuesta que fue rechazada por el Atlético de Madrid.

Mientras tanto, continúan los movimientos para planificar la próxima temporada. Según informó el medio español 20 Minutos, el representante de Mourinho, Jorge Mendes, sostuvo una reunión en Madrid con José Ángel Sánchez y Juni Calafat para comenzar a delinear la plantilla del primer equipo, aunque no se confirmó la presencia del entrenador portugués.

Publicidad

Mourinho asumirá el desafío de devolver al Real Madrid a la cima del fútbol europeo, en un escenario complejo para el club, que acumula dos temporadas consecutivas sin conquistar títulos.

En síntesis…