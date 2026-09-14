Los hinchas de Inter de Milán siguen elogiando a Iván Ramiro Córdoba: “Dejó el alma y el corazón”

BOLAVIP charló con los tifosi del Inter de Milán sobre el paso de Iván Ramiro Córdoba por el Giuseppe Meazza. En Italia le siguen elogiando.

La visita del Inter de Milán al Real Madrid sirvió a BOLAVIP para charlar con los hinchas italianos sobre uno de sus grandes ídolos en el siglo XXI. A pesar de su salida del club hace más de 10 años, en el Giuseppe Meazza se sigue manteniendo un recuerdo inmejorable alrededor de la figura de Iván Ramiro Córdoba. El exjugador de la Selección Colombia es un ícono total de los nerazzurri.

“Es un gran defensa. Ha estado en nuestros corazones siempre. Hizo historia en el Inter con jugadores como Pupi Zanetti… El recuerdo que tenemos de Córdoba es buenísimo. Ganó todo con el Inter. Fue un jugador con una garra absurda. Un hombre muy fuerte y un jugador buenísimo”, empezaban los hinchas del Inter en charla con BOLAVIP en las afueras del Santiago Bernabéu.

No solo destacan su fútbol o fidelidad a los colores negro y azul. Los tifosi marcan la personalidad y humildad de Iván como una de las claves de su legado en Italia: “Córdoba fue un jugador que siempre ha dado el alma y el corazón. Siempre se ha prestado profesionalmente al Inter, pero sobre todo fue un ejemplo humano en todo el ambiente futbolístico. Verdaderamente fue un gran jugador”.

“Gran jugador y también un interista. Jugó casi 10 años en el Inter y tenemos muy buenos recuerdos de él. Se siente interista y lo queremos mucho. Fue parte de un superequipo… Iván Córdoba para nosotros es café Colombia. Tenemos un gran recuerdo, fue un defensor inolvidable”, finalizaban los hinchas del Inter de Milán en charla con BOLAVIP sobre el exdefensor.

La llegada del colombiano en 1999 coincidió con el inicio de una era dorada para el Inter. Córdoba se fue en 2012 con un total de 455 partidos jugados y 18 goles que ayudaron a construir un legado en el calcio y Europa. 15 títulos, repartidos en 13 locales y la famosa Champions League del 2010 con José Mourinho, los principales logros del paso del cafetero por el Meazza.

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Cuando Córdoba rechazó al Real Madrid

El cafetero tuvo muchas ofertas para dejar Milán a lo largo de su carrera. Justamente ese deseo de ser importante y ganar con los nerazzurri es otro motivo clave para entender el amor que se le profesa 14 años después de su retiro. Ni siquiera el Real Madrid cambió la mentalidad o deseo de triunfar en el Inter que tenía Iván Ramiro.

“Fue cuando llegó Esteban Cambiasso desde Madrid. En aquella época estaba el agente Ernesto Bronzetti, que tenía gran relación con Florentino Pérez. Cambiasso me dijo: ‘Bronzetti quiere hablar contigo, ellos tienen la intención de llevarte al Real’. Yo le contesté: ‘acabo de cerrar la renovación con Massimo Moratti y prometí que no me movería de aquí hasta ganar títulos’”, alguno de sus testimonios sobre su decisión de rechazar a los merengues a inicios de siglo.

Datos claves

Hinchas del Inter de Milán elogiaron el legado de Iván Ramiro Córdoba .

elogiaron el legado de . Iván Ramiro Córdoba ganó 15 títulos en su paso por el Inter .

ganó en su paso por el . El exfutbolista Iván Ramiro Córdoba rechazó una oferta formal del Real Madrid.