James Rodríguez negocia con un club de la Segunda División de Italia

El cafetero tiene una propuesta firme de un club centenario y para llegar a la Segunda División de Italia. James podría tener nuevo equipo.

Tras haberse caído la posibilidad de llegar a Turquía y a otras competencias del Viejo Continente, James Rodríguez tendría una nueva propuesta para encontrar club tras su salida de Minnesota United en la previa de la Copa del Mundo. La Segunda División italiana ha ofertado por el capitán de la Selección Cafetera a sus 35 años. Ya hay negociaciones en curso.

El periodista Matteo Moretto, de Diario MARCA, confirma las negociaciones entre James Rodríguez y el Avellino FC. Un conjunto histórico de la Segunda División del Calcio y que se ofrece a ser la nueva casa de James Rodríguez a sus 35 años. Las negociaciones ya están en marcha y al tratarse de un agente libre no debería haber complicaciones a la hora de inscribirlo en el campeonato si todo se arregla.

Destacan al histórico defensor del AC Milan, Alessandro Nesta, como una pieza vital en las negociaciones. Hablamos del primer entrenador de un Avellino que en este momento se encuentra en la quinta posición del campeonato y con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol italiano.

Las charlas, en cuanto a lo deportivo se refiere, estarían más que avanzadas. La negociación entre James y su potencial nuevo club se encuentra plenamente en un plano económico que veremos de qué manera puede concluirse a lo largo de las próximas jornadas. No nos olvidemos de que Italia es uno de los pocos destinos de élite en el Viejo Continente donde el cafetero jamás tuvo un club.

Nesta, figura clave en el posible fichaje de James: GETTY

James no tiene minutos oficiales en clubes incluso desde el pasado 13 de mayo. Todo ello tras la finalización de su ciclo en Minnesota United, donde disputó ocho partidos sin goles ni asistencias. Un semestre antes de su llegada a la MLS defendió los intereses de León en 14 partidos con 3 goles y 2 asistencias.

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