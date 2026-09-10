Avellino no es el primero: los 4 clubes de Italia que ya buscaron a James Rodríguez en el pasado

Avellino se encuentra a la espera de las decisiones que tomará James Rodríguez alrededor de su carrera. El volante de 35 años cuenta con una propuesta formal para unirse al equipo de la Serie B de Italia tras una Copa del Mundo donde hasta la fecha le hemos visto disputar los últimos minutos de su carrera. No es ni mucho menos la primera vez que el calcio aparece como potencial destino en la carrera del capitán de la Selección Colombia.

Desde el año 2019 se tienen registros del fútbol italiano buscando los servicios de James Rodríguez. El primero de los clubes interesados fue la Juventus de Turín en aquel verano. Todo ello después de la doble cesión de James rumbo al Bayern de Múnich y donde, tras la salida de Carlo Ancelotti, no tuvo la mejor de las relaciones con Niko Kovač. Finalmente la opción de unirse a la Vecchia Signora se caería producto de un cambio en la política de fichajes en el conjunto transalpino. El agente del zurdo, Jorge Mendes, se quedó sin una de las operaciones del verano.

Semanas después de que la Juventus no fuese más una posibilidad para James, apareció el Napoli. Pero por encima de todo apareció Carlo Ancelotti, quien luego de su salida del Bayern de Múnich se unía al club del sur de Italia. El mítico entrenador de clubes como el Real Madrid o el AC Milan lo pidió como el fichaje estrella de su proyecto en el estadio San Paolo. Se comentaba en aquel entonces que James dio el visto bueno, pero que las peticiones económicas de los merengues frustraron cualquier avance en las negociaciones. El Napoli no quería pagar de manera inmediata 42 millones de euros por el cafetero.

24 meses más tarde quien apareció fue el AC Milan. Todo ello después de que James Rodríguez empezase a despedirse poco a poco del Everton tras la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Rafa Benítez. Los rossoneri necesitaban un reemplazo tras la salida de Hakan Çalhanoğlu rumbo al Inter de Milán. Jorge Mendes ofreció a Rodríguez como una opción de mercado más que amable, pero el de entonces director deportivo de la entidad, Paolo Maldini, prefirió apostar por la continuidad de Brahim Díaz y el fichaje del brasileño Junior Messias. Los problemas físicos del cafetero en la Premier tampoco ayudaron a que todas las partes quedaran contentas con la operación.

Juventus, primer gran interesado en James Rodríguez: GETTY

Por último tenemos que repasar el caso de la Lazio. En el 2024 y tras rescindir su contrato con el São Paulo, James Rodríguez firmaba una Copa América espectacular que le hizo entrar en la retina de algunas de las mejores direcciones deportivas de Europa. El conjunto romano buscaba un reemplazante de Luis Alberto y gustaban los servicios del zurdo como posible heredero del español. Finalmente el también director deportivo de las Águilas, Angelo Fabiani, rechazó ir por entonces a por el jugador de 33 años por sus exigencias salariales. El Rayo Vallecano terminaría siendo el destino de James en aquel momento.

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