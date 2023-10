Romelu Lukaku vive un nuevo renacer en Italia. Ahora al mando de José Mourinho el delantero belga intenta retomar su mejor forma con la Roma, dejando atrás la temporada pasada con el Inter de Milán.

Lo que todavía genera polémica en Italia por su abrupta salida tras pelear la final de la Champions League. Pero lejos de bajar todo tipo de trifulca, ahora Lukaku decidió calentar lo que será el duelo ante el ‘nerazzurri’.

“Al llegar a la Roma de inmediato me sentí como en casa. Tengo que agradecer a Radja Nainggolan por el contacto con el club. Me informó muy bien sobre el club y los aficionados. También tuve muchas conversaciones con Mourinho antes de aceptar”, detalló el ariete que ya suma siete goles en ocho partidos y es clave en la formación titular.

Pero no se quedó solo en eso y en la previa al duelo de Bélgica ante Austria por las clasificatorias a la próxima Euro, también tuvo palabras para el calvario que vivió tras dejar el Inter de Milán.

Lukaku vs. Inter de Milán

“Se han escrito muchas tonterías sobre mí. Mucha gente tiene mucho que decir sobre mí. La mayoría de la gente aquí me conoce. Hablaré a su debido tiempo. Pero si realmente dijera cómo fue el verano pasado, todos se sorprenderían. Hubo momentos en los que realmente pensé que podría explotar. Pero me he concentrado en lo que mejor hago: jugar al fútbol”, expresó Lukaku apagando con bencina el conflicto.

Incluso se comparó con LeBron James para indicar que “respondo en la cancha”. Aludiendo a las críticas desde su ex compañeros y hasta cuerpo técnico por cambiar de equipo en el reciente mercado de pases.

La decepción de Lautaro

Lo que incluso tuvo como implicado a Lautaro Martínez, quien lamentó su forma de manejarse fuera de la cancha. “Me decepcionó. Traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros (…) Es lamentable lo que hizo después de tantos años juntos”, comentó su ex compañero de ataque.

Si hasta Simone Inzaghi sacó la voz por la decisión de Lukaku ya que “fue recibido por la familia del Inter de la mejor maneja posible, pero eligió otra cosa”.

El tema es que estas declaraciones de Lukaku ahora vienen a reavivar el duelo entre Inter y Roma que disputará el próximo 29 de octubre. El encuentro se jugará en San Siro y se espera un recibimiento especial sobre el belga.