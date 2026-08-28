Alineaciones de Alavés y Villarreal por la LaLiga 2026/27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Alavés y Villarreal por la LaLiga 2026/27.
Alavés y Villarreal se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza este viernes 28 de agosto desde las 21:30 por la LaLiga 2026/27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.
Bajas y ausentes de Alavés y Villarreal
Alavés: Facundo Garces (ausencia).
Villarreal: Alassane Diatta (expulsión).
Cómo llegan Alavés y Villarreal
Alavés viene de empatar 1-1 con Rayo Vallecano y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Villarreal viene de empatar 2-2 con Atlético de Madrid y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Alavés y Villarreal
Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Abde Rebbach, Jonny Otto, Ville Koski, Facundo Tenaglia, Angel Hidalgo, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Mikel Rodriguez, Toni Martinez, Lucas Boye. DT: Quique Flores.
Villarreal (4-4-2): Luiz Junior, Carlos Romero, Renato Veiga, Juan Foyth, Santiago Mourino, Alberto Moleiro, Pape Gueye, Santi Comesana, Nicolas Pepe, Georges Mikautadze, Ayoze Perez. DT: Inigo Perez.
Suplentes de Alavés: Nicolas Valentini, Youssef Enriquez, Denis Suarez, Ander Guevara, Mariano Diaz, Carles Alena, Hugo Novoa, Adrian Rodriguez, Aitor Manas, Miguel Rodriguez, Carlos Benavidez, Xanet Olaiz Ibarzabal.
Suplentes de Villarreal: Logan Costa, Alex Freeman, Pau Navarro, Gerard Moreno, Ilias Akhomach, Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi, Sergi Cardona, Peter Gulacsi, Carlos Macia, Nizar El Jmili Ben Hamou, Cheikh Tidiane Thiam, Nathan Saliba.
La previa de Alavés y Villarreal: todo lo que tenés que saber
Alavés sale con un 5-3-2 y Villarreal responde con un 4-4-2 para este cruce por la LaLiga 2026/27.