Chelsea vs. Aston Villa EN VIVO y ONLINE por la Premier League: hora, canal de TV y MINUTO A MINUTO

En Stamford Bridge, Chelsea y Aston Villa se enfrentarán este sábado 11 de septiembre en el marco de la jornada 4 de la Premier League de Inglaterra. El partido será transmitido ONLINE, vía streaming, por Star+ para Sudamérica (excepto Brasil), mientras que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO desde México a través de SKY Sports.

- Sigue EN VIVO el MINUTO A MINUTO de Chelsea vs. Aston Villa por la Premier League

Los Blues, vigentes campeones de la Champions League, comenzaron la nueva temporada con la conquista de la Supercopa de Europa frente al Villarreal. En el ámbito local, se mantienen invictos después de tres presentaciones, con dos triunfos (3-0 al Crystal Palace y 2-0 al Arsenal) y un empate (1-1 con el Liverpool). Por lo tanto, el elenco dirigido por el alemán Thomas Tuchel se ubica en la cuarta posición, con siete puntos.

Los Villanos, por su parte, iniciaron la actual campaña del campeonato inglés con resultados irregulares: le ganaron 2-0 al Newcastle, igualaron 1-1 con el Brentford y perdieron 3-2 frente al Watford. En consecuencia, el conjunto comandado por Dean Smith pretende encadenar victorias para empezar a ascender en la tabla, ya que se encuentra en el undécimo puesto, con cuatro unidades.

Los dos equipos arriban con novedades en cuanto a los futbolistas sudamericanos. Por un lado, el Chelsea no tendrá a disposición al brasileño Thiago Silva debido a que FIFA prohibió que sean utilizados por una fecha los jugadores que no fueron cedidos por los clubes a sus respectivas selecciones para las Eliminatorias. Mientras que Aston Villa no podrá contar con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía debido a que cumplen con la cuarentena obligatoria tras haber acudido a la citación de Argentina para el camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

La última vez en la que ambos equipos se vieron las caras en el terreno de juego fue el pasado 23 de mayo, cuando Aston Villa se impuso 2-1, en condición de local, por la jornada 38 de la última Premier League.

Chelsea vs. Aston Villa: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Premier League?

El partido Chelsea vs. Aston Villa se llevará a cabo este sábado 11 de septiembre, en Stamford Bridge, por la jornada 4 de la Premier League de Inglaterra.

Horario por país

Argentina: 13:30

Bolivia: 12:30

Brasil: 13:30

Chile: 13:30

Colombia: 11:30

Ecuador: 11:30

España: 18:30

Estados Unidos: 09:30 PT y 12:30 ET

México: 11:30

Paraguay: 12:30

Perú: 11:30

Uruguay: 13:30

Venezuela: 12:30

Chelsea vs. Aston Villa: ¿cómo ver el partido por la Premier League?

El compromiso se podrá ver ONLINE desde Sudamérica (a excepción de Brasil) mediante Star+. Además, será transmitido EN VIVO para Brasil a través de ESPN, mientras que en México se podrá seguir EN DIRECTO por SKY Sports. En Estados Unidos, se podrá observar por NBC Universo y, en España, por DAZN y DAZN 1.