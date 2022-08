En el partido del Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt, Benzema se encuentra usando una venda en la mano: conoce, en esta nota, el motivo de esto.

En la final de la Supercopa de Europa, entre el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt, Karim Benzema -figura del Merengue- usó una venda en su mano derecha. A continuación, te contamos los motivos.

El centro delantero francés fue, junto a Thibaut Courtois, uno de los máximos responsables de la consagración del Madrid de la pasada Champions League. Y es que este vendaje recientemente mencionado, lo utilizó durante toda la competencia y en los últimos tres años. ¿Por qué?

+Karim Benzema: ¿por qué utiliza una venda en su mano derecha?

Quien es hoy por hoy uno de los mejores futbolistas del mundo, y máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro, usa una venda en la mano derecha debido a una fractura del dedo meñique sufrida en una jugada ante Marc Bartra, central del Real Betis.

El defensor español, en una entrada hizo caer al francés y este, en la caída, terminó con una lesión que hasta el día de la fecha lo tiene al maltraer, y por eso aún tiene la protección en la zona dañada. Esto se dio en un partido disputado el 13 de enero de 2019.

+¿Qué dijo Benzema de esta lesión?

Antes del inicio de la Champions obtenida por el Madrid, Benzema aclaró su situación: "Primero hice una operación, pero cuando te operas tienes que estar de baja dos meses y yo quería continuar con mis compañeros. Me he hecho otra vez daño, pero ahora no tengo tiempo para parar y para pasar por otra operación. Por eso juego con el vendaje".