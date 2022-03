¿CÓMO FORMAN LOS EQUIPOS HOY? | En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Barcelona chocan por la 29° jornada de la Liga Española 21/22. El partido será transmitido para Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Parguay) por DirecTV Sports y DirecTV Go.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho; Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos; Federico Valverde; Rodrygo y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Ronald Araújo, Gerard Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri; Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferrán Torres. DT: Xavi Hernández.

El partido Real Madrid vs. Barcelona se llevará a cabo HOY domingo 20 de marzo, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la Fecha 29 de La Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17.00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17.00 horas (Sin TV)

Uruguay: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 13.00 horas PT y 16:00 horas ET por ESPN+

España: 21.00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga UHD, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

