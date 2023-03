Una vez más, las redes sociales pueden llevar consecuencias a un deportista. En este caso, a Athenea del Castillo, futbolista del Real Madrid, quien tuvo un descuido durante el encuentro frente al Granadilla Tenerife, que se disputó este sábado 18 de marzo por la tarde en el Estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

La volante, parte del once inicial del elenco comandado por Alberto Toril y que fue sustituida por Caroline Moller a los 35 minutos del segundo tiempo, no pudo colaborar para torcer el 1 a 0 adverso (obra de Marí José Pérez) del Merengue, resultado que, evidentemente, le generó cierto fastidio, el cual fue captado por los fotógrafos presentes en el recinto de la Casa Blanca.

Pero la polémica no pasó puntualmente por sus gestos, sino por un despiste. Es que una de las imágenes de Athenea del Castillo en el Real Madrid Femenino vs. Granadilla Tenerife se viralizó rápidamente, al mostrarse con la camiseta levantada a la altura del abdomen, acción que reveló que lleva algunos piercing en el ombligo. Claro, es que por seguridad, está prohibido por el reglamento de LaLiga, llevar colgantes en las perforaciones durante los juegos.

Athenea del Castillo podría ser sancionada

A todo esto, por estas horas en España se discute cuál podría ser la sanción que le caería a Athenea del Castillo por violar una de las reglas durante el partido del Real Madrid Femenino vs. Granadilla Tenerife. Si bien no está determinado, en las redes sociales ya le advierten que su salud puede correr peligro si no toma mayores recaudos en los compromisos venideros.