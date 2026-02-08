Entre el FC Barcelona y el Mallorca se dio la lógica. El líder de la tabla de posiciones de LaLiga se impuso fácilmente como local frente al elenco bermellón, uno de los equipos que está peleando por la permanencia y que, después de caer 3 a 0 en el Camp Nou, retrocedió al decimosexto puesto, quedando a solo dos unidades de la zona del descenso.

Y a pesar de este presente preocupante para el conjunto que comanda Jagoba Arrasate, el que aparentemente se fue contento, de todos modos, de la Ciudad Condal fue Johan Mojica, quien resaltó su labor en el mano a mano por la banda derecha con Lamine Yamal, quien, por cierto, marcó uno de los goles del equipo blaugrana.

”Yo que lo tenía (a Lamine) por la misma banda, en ningún momento me desbordó. Yo los duelos los gané”, declaró el lateral derecho de la Selección Colombia que remarcó su trabajo y que, acto seguido, expuso a sus compañeros: ”Ya después, cuando él se tira hacia adentro, tiene esas condiciones, ¿no? Patea fuerte de larga distancia o puede ser asistidor; entonces creo que es un trabajo de equipo”.

Para completar, el cafetero, en la entrevista que le brindó a Movistar+, hizo un llamado público a la reflexión del resto de los jugadores que conforman el plantel de Mallorca: ”Ahora hay que hacer autocrítica en qué se puede mejorar y centrarnos en lo que viene, que tenemos un partido de local frente al Real Betis”.

Barcelona se afianza en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga

El FC Barcelona, al quedarse con la victoria ante el Mallorca por 3 a 0 con tantos de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026. Suma 58 puntos sobre 69 posibles (23 partidos) y le mete presión al Real Madrid (54 puntos) que debe visitar al Valencia y al Atlético de Madrid (45) que recibe al Real Betis.

Barcelona ya se enfoca en el duelo con el Atlético de Madrid por la Copa del Rey

FC Barcelona ahora sintoniza la frecuencia de la Copa del Rey, competencia en la que tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid por la Semifinal. Al respecto, este jueves 12 de febrero se medirá al Colchonero en el Estadio Metropolitano, en tanto que la vuelta en el Camp Nou está pautada por el RFEF para el martes 3 de marzo.