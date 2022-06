Andy Carroll estaba muy cerca de casarse con su novia, mujer con la cual lleva 10 años de relación, sin embargo, el suelo del matrimonio se cayó por el exceso de copas por parte del delantero con pasado reciente por Liverpool. El suceso tuvo lugar en Dubai.

Lo cierto es que se vio una foto del futbolista, quien se ve evidentemente ebrio y al lado de una mujer que responde al nombre de Taylor Jane Wilkey, quien manifestó sobre el suceso que: “no pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos”.

Justamente, en entrevista con The Sun añadió: “espero que Billi (novia) lo perdone. Andy fue un buen tipo. Odiaría que cancelaran la boda por todo esto. No debería haber tomado las fotos, pero estoy enojada porque se filtraron a los medios. Parezco un oportunista que no lo soy y he recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, ha sido muy molesto”.

Se dice también que el ariete gastó más de 37 dólares en licor, no obstante, la mujer con la que aparece en una cama continuó su relato diciendo: “estábamos todos tan borrachos. Recuerdo a Andy bailando en calzoncillos y el DJ no paraba de saludarlo. Andy y sus compañeros nos cuidaron, nunca nos sentimos acosadas por ellos”.

Además: “estábamos muy ebrias y uno de los compañeros de Andy dijo que iban a continuar la fiesta en la habitación de su hotel (una suite en el Fairmont Palm). Todos tomamos taxis, estaba yo, Phoebe, Andy y dos de sus compañeros que no eran futbolistas. Todos volvimos a la habitación, encendimos la televisión y pusimos música, ya había alcohol allí. Tomamos más tragos, música a todo volumen, nos reímos. Estábamos bailando. Llegó al punto en que Andy casi se desmayó. Se había quitado la camisa pero todavía estaba en pantalones. Siguió acostado en la cama casi dormido”.

Pero hubo una declaración que en lugar de aclarar, tal vez oscureció más el ambiente: “sí, hubo tres en una cama, pero no pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos. Lo siento, Billi, sé cómo se ve, pero no tuvimos sexo. Ella necesita saber que no pasó nada sexual entre Andy y yo, lo juro”, finalizó la mujer en cuestión.