Emelec

¿Lesión de gravedad? Emelec recibe la peor noticia de todas con Francisco Pizzini

Tras el Clásico del Astillero y su lesión, Emelec recibe la peor noticia con Francisco Pizzini.

Por Jose Cedeño Mendoza

El 10 de Emelec le da la peor noticia de todas al club
Francisco Pizzini viene siendo el mejor jugador de Emelec en el comienzo de esta temporada. El 10 argentino demuestra grandes variantes en ataque, sin embargo, el jugador se llevó un durísimo golpe en el Clásico del Astillero y ahora se confirma cuánto tiempo estaría fuera.

Se habla de un esguince grado 2 o 3 para el jugador argentino, por lo cual, podría estar de baja toda el mes de marzo y perderse los siguientes encuentros de Emelec. Esto supondría la peor noticia de todas para el ‘Bombillo’ y para el juego del equipo de Vicente Sánchez.

Por otro lado, lo que sí parece ser seguro es que Pizzini no estará este fin de semana en el partido ante Orense, donde Emelec hace de local. El club le seguiría realizando estudios en las próximas horas y comunicaría su estado de salud para saber cuántos partidos se pierde.

Pizzini viene siendo el más destacado en la creación de Emelec y en los dos partidos que jugó, cuando se juntó con Miller Bolaños o Klimowicz pasaron cosas a favor del equipo ‘Eléctrico’. De momento, solo son especulaciones sobre su estado de salud.

Emelec, en las siguientes fechas, se ve obligado a sumar en la LigaPro, puesto que, ahora mismo es último en la tabla de posiciones con -2 puntos. Además, el proceso de Vicente Sánchez necesita una victoria para empezar a plantar su proyecto y dispersar las dudas.

Los siguientes partidos que jugará Emelec

Emelec, en el mes de marzo, en los siguientes encuentro de la LigaPro se terminará enfrentando a:

  • Emelec vs Orense 15/06
  • Emelec vs Independiente del Valle 19/06
  • Mushuc Runa vs Emelec (22/06)

La tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec ahora mismo se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones y esto no cambiará hasta que logre ganar un partido, para reducir los -2 que tiene por la sanción a comienzos de año:

En síntesis:

  • Francisco Pizzini sufrió un esguince grado 2 o 3 y podría ser baja en Emelec durante todo el mes de marzo.
  • El mediocampista argentino queda descartado para el próximo encuentro ante Orense mientras se espera un comunicado oficial del club.
  • Emelec ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con -2 puntos debido a una sanción administrativa impuesta a inicios de año.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
