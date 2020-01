Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de Colombia y todos los días tenemos la oportunidad de verlaa en el programa Día a Día, de Caracol TV, donde vemos su belleza y su don para conducir programas.

Además, Carolina tiene un poco más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes están pendientes de todas las publicaciones que hace y le dejan sus comentarios.

Sin embargo, esa vida feliz que se ven en las redes sociales muchas veces no es lo que parece y lo cierto es que en la actualidad, la presentadora tiene un gran problema económico, el cual acarrea desde hace algunos meses.

La presentadora confesó en el programa Lo sé todo, del Canal Uno, que la empresa que tenía entró en quiebra el año pasado y por esta situación ha estado angustiada.

“El año pasado fue muy duro para mi empresa porque entramos en quiebra y yo no sabía absolutamente nada. La empresa entró en quiebra con una deuda que ustedes no se imaginan. A mí me llaman los bancos todos los días a las siete de la mañana” dijo Carolina.

Lee También