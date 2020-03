Duncan Robinson contó una divertida anécdota con LeBron James NBA

Ganarse el respeto de los grandes jugadores es algo muy difícil de conseguir. Por eso, lo producido noche a noche por Luka Doncic está normalizado, cuando lo normal es absolutamente todo lo contrario.

Uno de los que se refirió al respecto fue Duncan Robinson, alero de Miami Heat, quien contó una anécdota de cuando tuvo que enfrentar a Los Angeles Lakers y LeBron James en noviembre del año pasado.

El joven de 25 años pasó por el podcast de J. J. Redick y, al ser consultado si el Rey lo reconoció, Robinson dijo que “No”. No es para menos, Duncan tuvo un primer año muy pobre con sólo 3 puntos, muy por debajo de la actual y suspendida temporada donde elevó todos sus números.

Lugo, continuó: "Creo que él, en realidad, me estaba defendiendo. Jugamos a principios de temporada y en este punto, realmente no había hecho mucho. Pero él me estaba defendiendo y luego estaba en la pintura e hice un tiro, y se burló de mí", contó, entre risas.

Hasta la suspensión de la NBA, Robinson estaba promediando 13.3 puntos, 3.3 rebotes y 1.4 asistencias en 65 partidos jugados. Sin embargo, lo que destaca es su altísimo porcentaje con un %46.7 en tiros de campo y %44.8 de tres puntos, una de las grandes revelaciones.

