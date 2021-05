LeBron James, el inconformista: el día que apoyó el play-in que ahora repudia

La voz de LeBron James es la más escuchada de todos los jugadores que componen a la NBA y, seguramente, de las que más suena alrededor del mundo deportivo general. Por ese motivo, en cada ocasión en la cual el Rey de Los Angeles Lakers se expresa se tiene en cuenta, aunque algunas veces no es del todo claro.

En la última semana, LeBron causó un gran revuelo después de ponerse en contra al sistema de competición que impuso la NBA a partir del 2020. A raíz de tener menos cantidad de juegos por temporada, la liga acordó un play-in donde una mayor cantidad de equipos tiene más posibilidades de ingresar a la postemporada.

A diferencia de años anteriores, donde los primeros ocho equipos de cada conferencia ingresaban a los playoffs, ahora hay un formato diferente en el cual se le da lugar hasta los décimos de cada conferencia a jugar los playoffs. Esto, claro, enojó a LeBron, aunque en el 2020 curiosamente lo había apoyado.

LeBron James pasó de apoyar a repudiar el play-in

"Una cosa que no puedes hacer es ir directamente a los playoffs, porque desacredita los más de 60 juegos que los muchachos tuvieron luchando por ese puesto. Tienes a Portland. Tienes a Memphis ... New Orleans y Sacramento jugando por ahí ... así que si quedan cinco o diez juegos ... ¿por qué no esos muchachos luchan?”, soltó LeBron en el 2020, siendo una postura que nada se parece a la actual.

James, hace pocos días, dijo algo totalmente distinto: "No importa al final del día si no estoy al 100 por ciento, cerca del 100 por ciento, no importa dónde aterricemos. Esa es mi forma de pensar. Si sucede que terminamos en sexto o quinto lugar o en cualquier caso, o si terminamos en los playoffs, sea lo que sea ... la cosa es que, quienquiera que haya inventado esa mierda, debe ser despedido, pero lo que sea", sentenció.

Lee También