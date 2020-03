El reto de un policía a dos jóvenes que no respetaron la cuarentena: "¡Muere gente, tienen que entender!"

Fruto del avance y la expansión progresiva del coronavirus en territorio nacional, el Gobierno de Argentina dictaminó el pasado jueves el proceso de cuarentena oblogatoria para todos sus ciudadanos.

A partir de ello, cualquier habitante divisado en la calle que no pueda justificar su presencia en la misma pasaría a afrontar castigos económicos y legales por romper y desobedecer dicha orden.

Pese a que la normativa fue explicada y aclarada en más de una oportunidad, en los últimos días se registraron cientos de detenciones y demoras por personas que optaron por transitar en la vía pública por cuestiones no esenciales.

En las redes sociales, por ejemplo, comenzó a viralizarse un video de dos jóvenes que fueron demorados y derivados a una comisaría en Santa Fe al decidir no obedecer el proceso de aislamiento. Mientras que el adolescente se justificó diciendo que quería acompañar a su novia, la otra persona implicada explicó que se digiría a la casa de una amiga.

El efectivo, buscando concientizar a ambos sobre el delicado momento que atraviesa el planeta, comenzó por mostrarles un video de "una persona que sufre porque no tiene respirador en Italia".

Luego de de escuchar la explicación del muchacho, el policía, indignado, se puso como ejemplo y sostuvo: "Olvídese de su novia. Si yo me olvido de mi hijo, ¿por qué usted tiene que salir con su novia? Ayer tenía que ir a buscar a mi hijo y no lo hice, y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Usted tiene 16 y no entiende. ¡Muere gente, tienen que entender eso!".

Visiblemente fastidiado por la falta de conciencia por parte de los dos jóvenes presentes, el agente continuó: "¿Saben lo que les hace falta? Que los traigan y los re caguen a patadas en el orto para que entiendan. Si les hablan, no entienden; si los retan, no entienden; si les prohiben, no entienden; entonces, ¿qué hay que hacer? No lo quiero ver más en la calle, háganle caso a sus padres".

