Es una limpia total: se confirma una nueva salida en Millonarios para el segundo semestre

Nueva salida en Millonarios para la siguiente temporada, en medio de un gran éxodo de jugadores.

Millonarios sigue trabajando en su plantilla para la siguiente temporada y ahora se confirmó una nueva salida del club para el siguiente semestre. El club busca un equipo más corto y más a la medida de lo que quiere Fabián Bustos para este segundo semestre.

La nueva salida de Millonarios en este semestre es Jorge Cabezas Hurtado. El delantero no fue comprado por el club colombiano y ahora se tendrá que marchar cuando su préstamo termine en junio. El mismo jugador confirmó que se marcha.

“Si, la verdad a mi no me hubiese gustado salir del equipo de esta manera, pero que más se puede hacer“, comentó el jugador a los medios tras la victoria en la Copa Betplay. El equipo ‘Embajador’ no la pasó bien en el primer semestre donde no pudo ni clasificar a los play-off.

La salida de Cabezas se une a la de otros jugadores que también pueden dejar el equipo como David Mackalister Silva, Diego Novoa, Sergio Mosquera y Álex Castro, todos estos terminan contrato con el club a mediados de este 2026.

Millonarios viene de ganar en la Copa. (Foto: @MillosFCoficial)

En toda esta temporada con la camiseta de Millonarios, Jorge Cabezas Hurtado no ha podido más que marcar 2 goles. El delantero colombiano pertenece al Watford de Inglaterra y deberá regresar a este equipo para determinar su futuro en los siguientes días.

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Los números de Jorge Cabezas Hurtado

En toda la temporada, Jorge Cabezas Hurtado apenas jugó poco más de 200′ minutos entre todas las competencias. Casi no tuvo oportunidades ni con Hernán Torres ni con Fabián Bustos. De ahí que, el club decidiera no hacer uso de la opción de compra.

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