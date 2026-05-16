El DT de Barcelona SC no quiere que este jugador siga formando parte del plantel para la segunda mitad del campeonato.

Barcelona SC vive un momento de “crisis” en el fútbol ecuatoriano, después de no conseguir los resultados esperados en el campeonato local. Varios fichajes no terminaron demostrando lo que se esperaba, y es por eso que el DT ahora le bajó el pulgar a una contratación.

De acuerdo a la información de Eduardo Erazo, César Farías no quiere a Jonnathan Mina en Barcelona SC. El lateral ecuatoriano llegó como uno de los mejores jugadores de la LigaPro en el 2025, pero en el ‘Ídolo’ no ha tenido las oportunidades esperadas.

En 2025, Mina fue de lo mejor de Aucas y uno de los jugadores que sonó para diferentes equipos del fútbol ecuatoriano, sin embargo, eligió Barcelona SC. Ahora se confirma que incluso el mismo César Farías no quería que este fichaje se hiciera realidad.

Por otro lado, Jonnathan Mina ya suena para llegar a Emelec y acabar protagonizando un camisetazo. Además, en este equipo el lateral también se encontraría con su hermano, Angelo Mina, ambos jugadores compartieron plantilla en Aucas en 2025.

Jonnathan Mina no cuenta en Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Se alistan varios cambios en plantilla de Barcelona SC para la segunda mitad del semestre. El club amarillo quiere cambiar a varios fichajes extranjeros y también a jugadores ecuatorianos que no terminaron rindiendo como se esperaba. Se vendría un “verano” movido en el club.

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Los números de Jonathan Mina en Barcelona SC

En lo que va de temporada, Jonnathan Mina apenas ha jugado con Barcelona SC un total de 481′ minutos, repartidos en 11 partidos, puesto que, el lateral no ha sido indiscutible. Firmó un contrato hasta finales de la temporada 2026 y podría marcharse a mitad de año.

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