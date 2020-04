Épica pelea en vivo de Feinmann con un intendente que terminó en "andate a la..."

Si algo despierta Eduardo Feinmann en la gente es intensidad. Hay quienes lo bancan con locura y hay otros que lo odian como tanto se puede odiar a alguien.

Este viernes, en su programa de Radio Rivadavia, apareció un representante del segundo grupo, que perdió todos los estribos que tenía.

Precisamente, fue una llamada al aire entre el periodista y Pablo Javier Zurro, quien es el intendente de Pehuajó, ciudad de la Provincia de Buenos Aires.

Todo empezó cuando el político le dijo: "Usted también defendió el hambre del pueblo argentino". Con el mismo rechazo que alguna vez le vociferó en la cara Alberto Samid a Mauro Viale, Feinamnn le contestó: "No, no, no por favor, intendente".

"Mire, intendente, yo le puedo permitir cualquier cosa. Decirme 'gorila' a mí, no se lo voy a permitir. Porque a usted no le gustaría que yo le diga 'zurdito de m*****'", retrucó el periodista.

Lo peor fue cuando Feinamnn metió a Cristina Kirchner en el medio y se pudrió todo. Zurro lo despidió con un cálido: "Andate a la c***** de tu hermana, Feinmann".

¿Cuál fue la reacción del periodista? "Mirá vos...", cerró. Épico.

