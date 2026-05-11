Arsenal está monitoreando las opciones de fichar a un joven jugador del fútbol colombiano que brilló en el Sudamericano Sub-17.

Arsenal y otros grandes de Europa vienen siguiendo de cerca todo lo que sucede con la “joya” del campeonato, Samuel Martínez. El joven jugador que destacó en el Sudamericano Sub-17 con la Selección Colombia podría irse “gratis” de Atlético Nacional.

De acuerdo con la información de One Football, Arsenal monitorea de cerca lo que pasa con Samuel Martínez. El joven jugador entró en planes de Bayern Múnich que también haría un movimiento por el jugador en cualquier momento del mercado.

Samuel Martínez ya ha confirmado que no tiene un contrato profesional con Atlético Nacional, por lo cual, podría marcharse “gratis” en cualquier momento. Obviamente dejaría un dinero, sin embargo, este solo sería por los derechos de formación del jugador.

Los ‘Gunners’ están buscando reforzar sus equipos juveniles con “estrellas” que vienen brillando en el fútbol sudamericano, hace poco también se hicieron con los derechos de los hermanos Quintero, jugadores ecuatorianos que aún ni debutan en primera de su país, pero ficharon por los ‘Gunners’.

Samuel Martínez (2009) vs Argentina. Final del Sudamericano Sub-17.



⭐️Ambos canteranos de Atlético Nacional (Colombia). pic.twitter.com/2XNKCEnCUz — ᴳᴱᴿᴬᴸ⁻ᴰ (@GeralCacace_99) April 24, 2026

Samuel Martínez es una de las “grandes joyas” del fútbol colombiano y se espera que le queden muy pocos meses en el país y el jugador acabe siendo transferido a un equipo en Europa. Atlético Nacional perdería la oportunidad de hacer grandes ganancias con esa transferencia.

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Los números de Samuel Martínez en el Sudamericano Sub-17

La “gran vitrina” de Samuel Martínez, con la que enamoró a varios equipos en Europa, fue el Sudamericano Sub-17. En ese torneo se coronó campeón con la Selección Colombia. Jugó 6 partidos, no marcó goles, pero acabó dando 3 asistencias.

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