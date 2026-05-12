Vicente Sánchez dejaría Emelec y el club ecuatoriano piensa en el regreso de uno de sus entrenadores que fue campeón local.

Una de las salidas con mayor posibilidades de darse en Emelec es para el segundo semestre es Vicente Sánchez. El DT uruguayo saldría del equipo y sería reemplazado por un entrenador que ya fue campeones con los azules.

Medios locales hacen eco de que Alfredo Arias tiene encaminada su vuelta a Emelec para la segunda etapa de la LigaPro. El DT se encuentra jugando los play offs de la Liga de Colombia con Junior de Barranquilla.

Causa algo de sorpresa que Alfredo Arias deje a Junior de Barranquilla, con quién fue campeón el año pasado y sigue en carrera esta temporada para ir a un Emelec que está peleando la categoría.

Alfredo Arias tiene ya una etapa positiva en Emelec, club al que llegó en el 2016 y con quién se consolidó campeón ecuatoriano en el 2017. Aunque la realidad económica y deportiva de Emelec distaba mucho en ese entonces.

Los rumores de salida de Vicente Sánchez no son nuevos, desde hace varios partidos su continuidad estaba en análisis. El DT por su parte tendría sondeos también de otros países.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Alfredo Arias – Emelec.

En resumen