Hincapié ya no jugó con Arsenal, pero para los últimos 3 partidos recibió una nueva noticia que lo cambia todo.

Piero Hincapié no logra recuperar su lugar en Arsenal, después de nuevamente volver a ser suplente con los ‘Gunners’ en la Premier League. El ecuatoriano no sumó ni un minuto ante West Ham, pero ahora recibió una noticia que lo puede cambiar todo.

Resulta que durante el partido contra los ‘Martillos’, Riccardo Calafiori se lesionó y por eso salió al segundo tiempo. Arteta eligió mover a Lewis-Skelly a esa banda porque necesitaba recuperar el medio y ponerlo a Declan Rice, por lo cual, no optó por el ecuatoriano.

Sin embargo, con esta nueva noticia, se impondría la titularidad de Piero Hincapié en los próximos partidos. Puesto que, Arteta encontró con Lewis-Skelly una variante muy importante para el medio y no lo volvería a mover para los siguientes encuentros.

Piero Hincapié tiene la gran “oportunidad” de volver a ser titular en la recta final más importante de la historia de Arsenal, o al menos sumaría muchos más minutos. El ecuatoriano aparece un escalón por debajo en la rotación, sobre todo por la actitud ofensiva.

Calafiori le viene ganando el lugar a Hincapié. (Foto: GettyImages)

Ahora el jugador ecuatoriano entra en una importante irregularidad a poco de que los ‘Gunners’ lo compren y también a poco del Mundial 2026. Ya entre semana en Champions League, también comenzó como suplente y entró en el segundo tiempo.

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Los partidos que le quedan a Arsenal

Ahora mismo Arsenal está a 3 puntos de hacer historia, puesto que, el club necesita ganar sus encuentros para ser campeón en la Premier y tiene una final de Champions para conseguir la primera ‘Orejona’ de su historia. Seguramente será titular:

Arsenal vs Burnley

Crystal Palace vs Arsenal

PSG vs Arsenal

Arsenal comprará a Piero Hincapié

Pese a esta última irregularidad, Arsenal no dudaría y compraría el pase de Piero Hincapié. El ecuatoriano tiene una opción obligatoria que también puede ser activada por Bayer Leverkusen.

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En síntesis: