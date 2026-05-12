Carlo Ancelotti añadió a Neymar en la prelista: sus chances para ir al Mundial 2026

Neymar, por la cantidad de lesiones que sufrió el último tiempo y por su rendimiento irregular en el Santos, está en duda para ser parte de la Selección de Brasil que irá en busca de su sexta consagración en la Copa del Mundo en el certamen que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, hace aproximadamente dos años y medio que no viste la camiseta de la Verdeamarela. La última vez fue el 17 de octubre del 2023 por las Eliminatorias contra Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, jornada en la que sufrió la rotura de ligamentos que lo mantuvo apartado de las canchas por un poco más de un año.

Por consiguiente, tampoco llegó a ser citado a la Selección de Brasil desde que Carlo Ancelotti es el entrenador. Por eso, de manera recurrente en las conferencias de prensa, al italiano le consultaron por la posibilidad de el retorno de Neymar y siempre contestó que lo tendría en cuenta solo si demostraba estar físicamente en condiciones, requerimiento que, evidentemente, no consiguió.

Sin embargo, el exestratega del Real Madrid, Bayern Munich, Milan y Juventus, entre otros, decidió darle al exjugador de Barcelona, París Saint-Germain y Al Hilal una última oportunidad para estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Neymar en su último partido con la Selección de Brasil. Getty Images.

En concreto, Ancelotti añadió a Neymar a la prelista de 55 jugadores que este lunes 11 de mayo todos los seleccionadores debieron enviar a la FIFA mediante sus respectivas federaciones. De esa nómina saldrán los 26 que deben ser confirmados por cada combinado a fines de este mes.

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Las tres figuras de Brasil que oficialmente se quedaron afuera de la Copa Mundial

Con la confirmación de la prelista para el Mundial, Carlo Ancelotti confirmó las ausencias de tres figuras: Rodrygo Goes, Éder Militao y Estevao. En todos los casos, la causa de no ser parte fue una lesión.

El delantero del Real Madrid padeció rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, mientras que su compañero en el Merengue quedó afuera por una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Por su parte, el atacante del Chelsea fue desafectado por una lesión grado 4 en el tendón de la corva.