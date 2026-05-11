La Selección de Costa de Marfil suma a un refuerzo de primera calidad para su ataque de cara al Mundial 2026.

Este lunes 11 de mayo de 2026 se terminó de confirmar que la Selección de Costa de Marfil sumó un refuerzo de primera línea para jugar el Mundial 2026. El club africano se “quedó” con un delantero que venía jugando con las divisiones inferiores de Francia.

Ange-Yoan Bonny, delantero del Inter Milan, jugará la Copa del Mundo con la Selección de Costa de Marfil, aunque hace poco estuvo jugando con la Selección Sub-21 de Francia. El delantero estará en la siguiente edición del Mundial y debutaría ante Ecuador.

Bonny vio que no había una “chance” para jugar en Francia, y aprovechó que sus raíces son marfileñas y apostó para jugar con el equipo africano en el Mundial. Toda su carrera en inferiores las vino haciendo con la Selección de Francia, desde el Sub-19 hasta el Sub-21.

Al igual que otras selecciones se espera que Costa de Marfil anuncie a sus jugadores convocados al Mundial 2026 en las próximas semanas. El equipo africano debutará en la Copa del Mundo ante Ecuador en un encuentro clave en el grupo.

Bonny ha sumado minutos en el Inter de MIlan en este año. (Foto: GettyImages)

Costa de Marfil no parte como favorito en el grupo con Ecuador y Alemania, pero sí es el gran candidato a ser una “sorpresa” en esta zona y pelear el tercer puesto para ser uno de los mejores y meterse a 16vos en la Copa del Mundo. Por eso el primer partido es clave.

Publicidad

Los números de Bonny en esta temporada

En esta temporada, siendo suplente de Lautaro Martínez y Thuram, Bonny ha logrado sumar 1.562 minutos entre todas las competencias que jugó con el Inter. Ha marcado 7 goles y ha dado 8 asistencias. Es su primera temporada en el gigante italiano.

¿Cuándo jugarán Costa de Marfil y Ecuador?

El partido debut de ambas selecciones se jugará el próximo domingo, 14 de junio de 2026, desde las 18H00 (EC). Las otras dos selecciones que completan el grupo son la de Alemania y Curazao.

Encuesta¿Costa de Marfil es candidato con este fichaje? ¿Costa de Marfil es candidato con este fichaje? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Ange-Yoan Bonny , delantero del Inter Milan, eligió representar a la Selección de Costa de Marfil .

, delantero del Inter Milan, eligió representar a la . El futbolista registró 7 goles y 8 asistencias en 1.562 minutos con el Inter Milan .

y en 1.562 minutos con el . Costa de Marfil debutará contra Ecuador el próximo domingo 14 de junio de 2026.