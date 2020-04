Evan Gattis, receptor de Astros, se confiesa: "estafamos al béisbol y a la gente"

No hubo un equipo más dominante en el mundo del béisbol en 2017 que los Houston Astros. De principio a fin de temporada, los dirigidos por AJ Hinch dieron cátedra de pelota y terminaron consagrándose como campeones de la Serie Mundial. Tres años después, se descubrió que habían hecho trampa.

El equipo tejano utilizó un sistema de cámaras para robar señales a los lanzadores rivales en tiempo real. Así, sus bateadores ya sabían qué lanzamientos esperar y tenían una enorme ventaja deportiva. Evidentemente, esto generó el repudio y rechazo del resto de la fanaticada de la pelota mundial.

En este sentido, Evan Gattis, ex receptor de los Astros, se sinceró en el podcast 755 Is Real de The Athletic, confesando que sabe muy bien que engañaron a los fanáticos y a todos los implicados con el mundo del béisbol. Lejos de pedir empatía, Gattis entendió el rechazo de las multitudes y además, anunció su retiro del juego:

"Todo el mundo quiere ser el mejor jugador del mundo y nosotros los engañamos. Obviamente estafamos al béisbol y estafamos a los fanáticos. Los fanáticos se sintieron engañados. Me siento mal por los fanáticos. No estoy pidiendo simpatía ni nada de eso. Si nuestro castigo es ser odiado por todos para siempre, que así sea. (..) Creo que es bueno para el béisbol que estemos tratando de limpiar lo que hicimos... Y entiendo que no es lo suficientemente bueno como para pedir perdón. Lo entiendo", declaró el veterano.

De momento, las posibiliddades de que Major League Baseball les arrebate su título de 2017 son prácticamente nulas. Sin embargo, los fanáticos siguen exigiéndoles a los jugadores que devuelvan sus anillos. Pase lo que pase, no queda duda de que su nombre ha sido manchado de por vida y ese título siempre tendrá un asterisco a su lado.

