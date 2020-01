Gran polémica se ha abierto en las redes sociales, luego de que la influenciadora Yina Calderón anunciara que fue victima de un hackeo de sus redes sociales, y luego dijera que su exnovio había tenido que ver en este hecho.

Luego de que publicara que había recuperado todas sus cuentas, lo primero que hizo Yina, exparticipante de Protagonistas de novela, fue culpar a Julián Luna, su expareja.

Sin embargo, el hombre no dejó que su nombre quedara manchada, según él, y reveló unos chats y unas fotos íntimas de una conversación de Whatsapp con Yina.

Luego de hacer publicas estas imágenes, Luna decidió cerrar su cuenta de Instagram, pero toda la información que compartió ya se hizo viral en las redes sociales y todo el mundo está comentando sobre esto.

(Toca la flecha para ver todas las imágenes):

Después de que se conocieron las conversaciones, Yina publicó: “Estaba muy brava ahorita por eso publiqué que es lo peor que me ha pasado en la vida porque yo en verdad tenía un bonito recuerdo y cómo no lo voy a trata mal si se metió con lo mal sagrado de mí que es mi Instagram, nunca pensé que llegara a hacerme daño”, señaló.

Y agregó: “Igual le mando muchas bendiciones y que Dios lo colme de muchas cosas para que le quite ese corazón tan amargado y malo que tiene porque yo lo único que hice fue comprarle cosas, gastarle de todo, o sea, yo fui una boba, ya es un capítulo cerrado y espero no me sigan ocurriendo cosas malas”.

