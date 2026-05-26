Liga de Quito tendría a otro de sus titulares en la puerta de salida ante una nueva oferta del extranjero además de Gonzalo Valle.

Liga de Quito podría tener salidas no programadas para el segundo semestre del año, y es que además de los jugadores que saldrían por rendimiento, hay otro titular indiscutible que estaría en planes del exterior.

El volante Fernando Cornejo estaría en planes de Colo Colo de Chile para el segundo semestre según el portal Mr. Offsider. El jugador es de los pocos volantes indiscutibles en el mediocampo.

Con esto, Fernando Cornejo se suma a Gonzalo Valle como los dos inamóvibles que se irían luego del Mundial si el club acepta las ofertas. En el caso del portero, tiene ofertas de la MLS y Turquía.

El mediocampo de Liga de Quito podría tener modificiaciones si se dan la salida de Fernando Cornejo y Gabriel Villamil, uno de los más criticados en estos dos últimos años en Liga.

Sobre llegadas, los ‘albos’ quieren a un volante creativo, un defensor central y un extremo. Ontaneda de Aucas y los hermanos Jhojan Julio y Anderson Julio han sonado como posibilidades.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Liga de Quito – Fernando Cornejo 2026. Foto: Getty.

En resumen