Los cuatro jugadores que Barcelona podría vender al extranjero

Además de la salida por bajo rendimiento, en Barcelona SC hay cuatro jugadores que podrían irse del club en venta.

Barcelona SC cierra su primer semestre en la parte alta de la LigaPro pero eliminado prematuramente en laCopa Libertadores. Los amarillos alistan las salidas de varios jugadores por bajo rendimiento, pero también hay nombres que saldrían vendidos.

Según revelaron desde la propia directiva de Barcelona, Carlos Medina, Jandry Gómez y Álex Rangel tienen interesados desde el exterior. A esta lista se le sumaría el delantero argentino Darío Benedetto.

En el caso de Rangel, el interés las posibles ofertas llegarían desde Brasil, mientras que a Jandry Gómez lo buscarían de la MLS. En el caso de Benedetto, hubo rumores del Atlante de México y Gimnasia y Esgrima de La Plata en Argentina.

En el caso del argentino, mantiene un contrato vigente hasta diciembre, por lo que Barcelona lo vende ahora o se irá como agente libre. En lo deportivo es uno de los más regulares en juego y rendimiento por César Farías.

En la cuota de extranjeros, Tommy Martínez y Héctor Villalba son los más opcionados para salir. Por reglamento de LigaPro, solo dos extranjeros pueden ser cambiados a mitad de temporada.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Álex Rangel – Barcelona SC.

En resumen