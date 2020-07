Las fechas de Mamba Out, la serie de Kobe Bryant y el título de Los Angeles Lakers en el 2010

The Last Dance demostró que en el mundo del baloncesto hay un mercado que está dispuesto a hacer explotado. Las series del deporte, en extraordinaria calidad, no abundan y cada una de ellas son esperadas por los fanáticos con cuchillo y tenedor dispuestos a devorarlas en el momento de la salida de cada capítulo, como seguramente sucederá con la de Kobe Bryant.

Ya han pasado diez años del quinto y último campeonato que Kobe obtuvo con Los Angeles Lakers. La dinastía que el ex-jugador supo crear en aquella temporada en los Lakers fue impresionante y digna de un documental, algo que se estrenará en cuestión de días. Tal como sucedió con la serie de los Chicago Bulls de Michael Jordan, la misma no tendrá a todos los capítulos estrenándose al mismo tiempo.

‘Mamba Out: The Final Ring: Kobe & The Lakers 2010 Title’ emitirá su primer episodio el próximo domingo 5 de julio. Luego, los capítulos serán distribuidos los miércoles y domingos siguientes, es decir que el segundo será el miércoles 8 de julio, el tercero domingo 12 de julio y así sucesivamente hasta llegar al octavo y último, en el miércoles 29 de julio.

Como así lo especifica el título, la serie se tratará del último anillo que obtuvieron aquellos Lakers comandados por Phil Jackson, venciendo en las Finales a Boston Celtics 4-3. Una de las mejores ediciones de los últimos tiempos y que tendrá los relatos íntimos de Pau Gasol y Metta World Peace, entre otros.

Kobe tuvo un extraordinario quinto partido de aquellas Finales 2010, donde se despachó con 38 puntos, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo. De igual manera, convirtió 26 en el sexto y 23 en el séptimo, para consagrarse como el MVP.

Lee También