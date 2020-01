Definitivamente en las redes sociales las personas no tienen ning'un escrúpulo a la hora de comentarle a los famosos y, generalmente, las mujeres más populares son propensas a recibir comentarios de muy mal gusto.

Y hace poco la víctima de uno de estas publicaciones tóxicas fue Sara Uribe, la actual novia de Fredy Guarín, jugador del Vasco de Gama de Brasil, quien en una de sus fotografías en Instagram recibió malos comentarios.

En uno de sus últimos posteos, Sara salió en un bikini, tomando el sol, como cualquier persona y una usuaria le dijo: "Se te acabaron tus senos es hora de hacerte unos nuevos están muy caídos", le dijeron a la modelo y presentadora, a lo cual no se quedó callada.

Aunque no fue la respuesta como en otros tiempo, cuando Sara explotaba, la novia de Guarín no se quedó callada y le respondió: “A mí me gustan como están. Gracias por tu recomendación. Besos”.

Pero a Sara no le bastó con eso e hizo una nueva publicación con un body rojo, muy picante, en la cual dijo: "Que si bajitas, que si altas, que si con pelo largo o corto, que si nalgoncitas o no. ����‍♀️������‍♀️����‍♀️����TODAS somos hermosas ante los ojos indicados: los de nosotras mismas".

