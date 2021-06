VER EN USA | HOY Chile vs. Bolivia EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Chile vs. Bolivia EN VIVO ONLINE: Hoy 18 de junio se medirán en el partido por la fecha 2 del grupo B de la Copa América 2021 desde el Estadio Arena Pantanal. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Bolivia espera tener un buen debut en este campeonato al abrir el marcador a los 9 minutos con un gol de tiro penal gracias Erwin Saavedra pero Paraguay se recuperó en el segundo tiempo con tres goles de Alejandro Romero Gamarra en el minuto 61, 64 y 80 minutos.

Por otro lado, Chile necesita ganar a Bolivia para subir de posición en la tabla y poder lucha por el segundo o el primer lugar, dependiendo de cómo le va a Argentina en su encuentro con Uruguay. Este duelo de la segunda fecha de la Copa América tendrá a Jesús Gil Manzano como árbitro principal y a Ricardo De Burgos Bengoetxea vigilando a través del VAR.

Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Bolivia EN VIVO en USA

Chile vs. Bolivia EN VIVO chocarán este 18 de junio a las 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en la cancha del Estadio Arena Pantanal.

Día: 18 de junio

Lugar: Estadio Arena Pantanal

Horario por país Chile vs. Bolivia

Estados Unidos: 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET)

México: 4:00 p.m.

Perú: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Venezuela: 5:00 p.m.

Paraguay: 5::00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Brasil: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Dónde ver Chile vs. Bolivia en EE.UU.

Estados Unidos: Foxsports.com, TUDN App, TUDN.com, TUDN USA, Fox Sports 1, UniMás, Univision NOW, FOX Sports App

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Bolivision, Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil

Canadá: TSN3, TSN.ca, TSN App, Univision Canada

Chile: Canal 13, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Tigo Sports Costa Rica, Sky HD, Repretel Canal 11, Repretel En Vivo, TD Mas, XPERTV, Teletica Radio, Teletica En Vivo

Cuba: ESPNPlay Caribbean, Tele Rebelde

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Internacional: YouTube

México: Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Chile vs. Bolivia pronósticos en USA:

Chile es el favorito por excelencia de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido de manera cómoda. Sin embargo, Bolivia la tiene muy difícil y su cuota es más alta (+1200) que el estimado para su rival y el empate .

Resultados Cuota Bolivia +1300 Empate +500 Chile -600

*Cuotas cortesía de FanDuel

