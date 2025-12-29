Como suele suceder con el Balón de Oro y los The Best FIFA Football Awards, los Globe Soccer (organizados por la asociación que lleva el nombre de los premios, en conjunto con la Asociación de Clubes Europeos y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores), que en orden de importancia se ubican detrás de los reconocimientos que ofrecen anualmente tanto la revista France Football como la entidad que regula el fútbol a nivel global, también estuvieron cargados de polémicas.

Principalmente, por el galardón que le entregaron a Cristiano Ronaldo, quien indudablemente es la máxima figura del fútbol de Medio Oriente haciendo que los espectadores y medios de comunicación del mundo, desde su llegada en 2023, se voltearan para ver y conocer mucho más de la Liga Pro Saudí, tal como también sucede con Lionel Messi y la Major League Soccer de los Estados Unidos.

No obstante, fue condecorado como el Mejor Jugador de la región de la temporada 2024/2025, un mote que choca de frente con las decisiones que tomó la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) y la propia Liga Saudí (afiliada a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí), puesto que durante el curso 24/25 no seleccionaron a CR7 como el mejor.

Si bien el portugués fue el máximo goleador del torneo de la Liga Pro Saudí con 25 anotaciones, el que fue designado como el MVP fue Karim Benzema, quien, además, gracias a su aporte de 21 tantos y 9 asistencias, se coronó campeón con el Al Ittihad (que, por cierto, le sacó 13 puntos de ventaja en la tabla de posiciones al Al Nassr, el conjunto que encabeza el Bicho).

Pero no solo eso. En lo que respecta a la Liga de Campeones de la AFC (el certamen más importante de Medio Oriente), el que fue galardonado como el Mejor Jugador en la campaña pasada fue el brasileño Roberto Firmino, casualmente, campeón del certamen continental con el Al Ahli. Asimismo, la Bota de Oro (máximo goleador) se la quedo Riyad Mahrez, también futbolista del Al Ahli, con 13 gritos.

Aun así, a pesar de no ser considerado el mejor ni en el certamen vernáculo ni en el internacional y a pesar de no haber ganado ninguno (de hecho, todavía tiene pendiente ser campeón con el Al Nassr), CR7 se llevó el premio al MVP 2024/2025 en los Globe Soccer Awards.

Publicidad

Publicidad

El mejor jugador del mundo para los Globe Soccer Awards de la temporada 2024/2025

ver también Sede del Mundial 2038: la potencia que quiere arrebatarle el sueño a Colombia

ver también Inminente salida de Darwin Núñez de Arabia Saudí ¿con destino lejos de Europa?

En la categoría del Mejor Jugador del Mundo según los Globe Soccer Awards no hubo polémica. El jurado de los premios en cuestión decidió alinearse al Balón de Oro y al FIFA The Best, eligiendo a Ousmane Dembélé (campeón de la Ligue 1 y de la UEFA Champions League, principalmente), como el ganador.

En síntesis

Cristiano Ronaldo fue nombrado Mejor Jugador de Medio Oriente 2024/2025 en los Globe Soccer.

Karim Benzema resultó elegido MVP de la Liga Saudí tras ser campeón con Al Ittihad.

Roberto Firmino obtuvo el premio al Mejor Jugador de la Liga de Campeones de la AFC.