José Enamorado y su futuro son una de las grandes incógnitas para los hinchas de Junior de Barranquilla y de toda Colombia, pues este domingo trascendió información sobre el futuro del extremo colombiano.

Con mucha sorpresa, desde Junior de Barranquilla contaron que José Enamorado seguirá siendo su jugador para el 2026. Así, el ‘Tiburón’ rechazará la oportunidad de venderla por millones en este mercado de pases.

José Enamorado fue vinculado a un ofrecimiento a River Plate de Argentina, así como un sondeo de los grandes brasileños Botafogo, Fluminense y Atlético Mineiro.

Junior de Barranquilla cotizó en 3 millones de dólares el 70% del pase que le pertenece, el porcentaje restante es de propiedad del Real Cartagena, el ex club de Enamorado.

José Enamoado cerró el año siendo campeón de la Liga BetPlay de Colombia y una de las figuras. El global terminó 4-0 a favor del club de Barranquilla y tres goles los anotó él.

Los números de José Enamorado en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 26 años disputó un total de 53 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3028 minutos en cancha y ganó la Liga de Colombia.

José Enamorado – Junior

