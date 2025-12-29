Es tendencia:
José Enamorado

José Enamorado jugará en sorpresivo equipo tras sonar para River y Botafogo

José Enamorado definió su futuro para la siguiente temporada luego de sonar para grandes de Europa como River y Botafogo.

Por Gustavo Dávila

El sorpresivo club que se quedará con José Enamorado Foto: Gettyy

José Enamorado y su futuro son una de las grandes incógnitas para los hinchas de Junior de Barranquilla y de toda Colombia, pues este domingo trascendió información sobre el futuro del extremo colombiano.

Con mucha sorpresa, desde Junior de Barranquilla contaron que José Enamorado seguirá siendo su jugador para el 2026. Así, el ‘Tiburón’ rechazará la oportunidad de venderla por millones en este mercado de pases.

José Enamorado fue vinculado a un ofrecimiento a River Plate de Argentina, así como un sondeo de los grandes brasileños Botafogo, Fluminense y Atlético Mineiro.

Junior de Barranquilla cotizó en 3 millones de dólares el 70% del pase que le pertenece, el porcentaje restante es de propiedad del Real Cartagena, el ex club de Enamorado.

José Enamoado cerró el año siendo campeón de la Liga BetPlay de Colombia y una de las figuras. El global terminó 4-0 a favor del club de Barranquilla y tres goles los anotó él.

Los números de José Enamorado en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 26 años disputó un total de 53 partidos, en los que convirtió 11 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 6 tarjetas amarillas en 3028 minutos en cancha y ganó la Liga de Colombia. 

José Enamorado – Junior

En resumen

  • José Enamorado continuará en el Junior de Barranquilla para la temporada 2026.
  • Junior cotizó el 70% del pase del jugador en 3 millones de dólares.
  • Enamorado registró 11 goles y 6 asistencias en 53 partidos durante el 2025.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
