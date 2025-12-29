William Pacho tuvo una temporada 2025 que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo en la posición de defensa central. El ecuatoriano también recibió la gran noticia de formar parte del 11 del año en la FIFA, y ahora recibe otro premio que consolida su gran momento.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) reconoció al 11 del año en la temporada 2025. Donde destaca nuevamente William Pacho, como el único jugador sudamericano entre los mejores del mundo.

La IFFHS eligió un once con una línea de 3 y 4 delanteros, siendo un equipo absolutamente ofensivo. Así quedó el once de la temporada: Donnarumma, Hakimi, William Pacho, Nuno Mendes, Lamine Yamal, Pedri, Vitinha, Mbappé, Dembélé, Kane y Haaland.

Hay 5 jugadores del PSG en el once de la temporada y también Donnarumma, que aunque juega en el City, se mete en este once por lo hecho con los franceses. La Champions League terminó siendo más pesada e importante que el Mundial de Clubes, porque no hay nadie del Chelsea.

William Pacho en el once del año en el IFFHS. (Foto: IFFHS)

William Pacho fue clave para que el PSG gane todos los torneos en el 2025 y cuando faltó su ausencia se notó y mucho en la final del Mundial de Clubes, donde PSG salió goleado ante Chelsea. El club francés ya busca renovar el contrato del ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

El contrato de William Pacho con el PSG

ver también Kendry Páez tiene problemas en Francia y esta sería la decisión de Chelsea

William Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de la temporada 2029. Sin embargo, el ecuatoriano ya tuvo acercamientos de otros clubes que quieren ficharlo y por eso el club ya se movió para renovar su contrato y aumentar considerablemente su salario hasta 2030.

El sueldo de William Pacho en PSG

Con el PSG, William Pacho tiene un salario de 4 millones de dólares en la actualidad. No está ni cerca de la cúpula de los mejores pagados, por lo cual, ahora con un nuevo premio, el tricolor seguramente firmará un contrato donde supere los 10 millones de dólares.

Encuesta¿Es William Pacho uno de los mejores defensas del mundo? ¿Es William Pacho uno de los mejores defensas del mundo? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: