FC Barcelona vs Granada CF EN VIVO USA: A qué hora juegan, en qué canal y pronósticos de LaLiga 2021

FC Barcelona vs Granada CF EN VIVO será un partido más que electrizante a disputarse el 29 de abril sobre el césped del Estadio Camp Nou a las 13:00 hs (ET), 1200 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos con transmisión televisiva para USA de Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports en Español y beIN Sports Connect. Por ello, acá está todo lo que tienes que saber sobre la hora del partido, dónde, cuándo, previa y prónósticos.

Sin duda alguna, este compromiso será de los mejores que se pueda ver en la temporada 2021 de LaLiga, pues los Culés se juegan el título ante Granada, tomando en cuenta que de ganar pasarán a ser los nuevos líderes de la tabla gracias a los tropiezos de Atlético de Madrid y Real Madrid, respectivamente.

Sin embargo, no solo será un duelo vital para el Barca, sino también para Granada en cuanto a sus aspiraciones por colarse en puestos de Europa League, aunque de por sí la campaña que han efectuado hasta el momento es más que satisfactoria, pero de seguro tienen hambre y ambición para ir por más.

Barcelona vs Granada EN VIVO USA: Cuándo y a qué hora ver en Estados Unidos

FC Barcelona (Foto: Getty)

Barcelona y Granada saltarán a la cancha del Camp Nou a las 13:00 hs (ET), 1200 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT) de los Estados Unidos, como parte de un duelo de vital importancia para los dirigidos por Ronald Koeman en cuanto a sus aspiraciones de ganar LaLiga.

Lugar: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Día: 29 de abril

Hora en Estados Unidos: 13:00 hs (ET), 1200 hs (CT), 11:00 hs (MT) y 10:00 hs (PT)

Hora en España: 19:00 hs (Madrid)

Hora México: 12:00 hs (CDMX)

Barcelona vs Granada: Dónde ver en VIVO y EN DIRECTO para Estados Unidos

Granada CF (Foto: Getty)

El Barcelona de Lionel Messi y compañía retará al Granada con la misión de asaltar la punta del campeonato con transmisión televisiva EN VIVO y DIRECTO para Estados Unidos por medio de Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports en Español y beIN Sports Connect.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports en Español y beIN Sports Connect

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: Movistar LaLiga 1, Mitele Plus, Movistar LaLiga, Movistar+

Barcelona vs Granada: Pronósticos en USA

FC Barcelona Y Granada CF será uno de los partidos más vistos ya atractivos de la presente temporada en LaLiga, pues la tropa de Ronald Koeman tiene la chance de liderar el campeonato. Ahora, según Fanduel, los Culés son claros favoritos tras registrar cuotas de -800, mientras que los de Andalucía figuran con cuotas de +1700, dejando el empate en saldo de +700.

