Leones del Norte ficharía a un campeón de Liga de Quito

Leones del Norte jugará la LigaPro Serie A para la siguiente temporada y están buscando refuerzos para mantenerse en primera. En uno de los rumores del mercado de pases 2026 ponen a un campeón y referente de Liga de Quito en el club de Esteban Paz.

Es de los más criticados de Liga en estos momentos y ahora ponen a Alexander Domínguez como posible refuerzo de Leones del Norte. El arquero podría salir tras un cierre de año irregular y Leones lo contactaría.

El arquero, que viene de cometer un error en la final de la Copa Ecuador, a sus 38 años de edad buscará un último contrato antes del retiro. A mitad de temporada tuvo sondeos del exterior.

No es la primera vez que Leones del Norte busca jugadores con experiencia en Liga de Quito. Leones fichó a Jonathan Betancourt y a Ariel Borja, el segundo juvenil de los ‘albos’.

En su plantel ya tienen futbolistas con experiencia en primera como Hernán Lino, Wilmer Godoy, Bryan Oña, Daniel Segura y Daniel Porozo y para la LigaPro 2026 buscarán más.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Alexander Domínguez – Liga de Quito

