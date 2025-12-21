Llegó como uno de los mejoresrefuerzos, sin embargo Pervis Estupiñán fue perdiendo espacio en el AC Milan y ahora se habla de un cambio de club. Si el gigante italiano lo deja ir, hay un nuevo interesado.

Medios turcos aseguran que Fenerbahce de la primera división de ese país es el nuevo interesado en el lateral ecuatoriano. Fenerbahce ya ha mostrado interés en otros ecuatorianos como Enner Valencia y Gonzalo Plata.

Pervis Estupiñán costó 12 millones de euros al AC Milan y el club italiano espera recuperar esa inversión, aunque dudan de si dejarlo ir con apenas un semestre en San Siro.

Desde la Premier League también hay clubes que quieren de regreso al defensor de la Selección de Ecuador tomando en cuenta sus tres temporadas destacadas en el Brighton.

Pervis Estupiñá es el lateral titular de la Selección de Ecuador y todos están pendientes de que tenga minutos para llegar con rodaje al Mundial del próximo año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

Pervis Estupiñán firmó un contrato por las próximas 5 temporadas. Es decir, el ecuatoriano tiene contrato hasta finales de la temporada 2030. Su valor de mercado, según la información de Transfermarkt, es de 22 millones, descendiendo de lo que venía costando en la Premier League.

Pervis Estupiñán – Selección Ecuador

