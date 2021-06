VER en USA | BTS FESTA 2021 EN VIVO:Horario, cuándo, fechas del cronograma de actividades y dónde ver EN DIRECTO

BTS FESTA 2021 EN VIVO ONLINE se transmitirá a nivel mundial desde el 2 al 13 de junio. siendo que el Opening Ceremony se realizará el 1 de junio a las 7:00 hs (PT) / 11:00 hs (ET) en Estados Unidos y 10:00 hs en México.

Y será transmitido vía sus cuentas oficiales para Estados Unidos y el resto del mundo. Además, Bolavip te brindará toda la información para que conozcas cómo inscribirte y los horarios por países para ver EN DIRECTO de este gran evento.

BTS en este año nos va a dar grandes sorpresas en lo que sería las celebraciones por el octavo aniversario desde su debut. Como antesala hasta este mes lleno de celebracione, se ha publicado la lista de actividades que se ha de realizar.

Cuándo y a qué hora ver BTS FESTA 2021 Opening EN VIVO en USA

BTS FESTA 2021 EN VIVO tocarán este 2 de junio a las 7:00 hs (PT) / 11:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en Corea del Sur pero será transmitida a nivel internacional por la cuenta oficial de YouTube.

BTS FESTA 2021 Timeline. Foto: Big Hit twitter

Horario por país para ver BTS FESTA 2021 Opening Ceremony EN VIVO

Estados Unidos: 7:00 hs (PT) / 11:00 hs (ET)

Corea del Sur: 5:00 hs (KST)

Perú: 11:00 hs

Brasil: 13:00 hs

Colombia: 11:00 hs

Ecuador: 11:00 hs

Bolivia: 12:00 hs

México: 11:00 hs

Chile: 12:00 hs

Venezuela: 12:00 hs

Argentina: 13:00 hs

Dónde ver BTS FESTA 2021 ONLINE y GRATIS en Estados Unidos

BTS FESTA 2021 será transmitido EN VIVO para Estados Unidos y el resto del mundo vía las plataformas oficiales del conglomerado coreano.

YouTube

Instagram

Twitter

BTS FESTA 2021 cronograma de actividades

Esta es la listas de actividades BTS FESTA 2021 por cada día del mes:

2 de junio: Perl 2021 de BTS.

3 de junio: Perl 2021 de BTS:

En esta fecha se publicará el perfil de BTS donde las publicación de las características de cada miembro acompañada de una nueva fotografía.

BTS profile - FESTA 2020. Foto: Big Hit

4 de junio: Video de coreografía 1, 2, 3

Puede publicar el dance practice o un nuevo performance de sus grandes producciones.

5 de junio: Bamgrim Photo Studio (BTS Mission, 4 cuts)

7 de junio: Bicycle.

8 de junio: Colección de fotos BTS 2021.

9 de junio: Profile ARMY 2021.

10 de junio: Examen escolar FESTA 2021 (School year exam, Festa)

El examen de año escolar Festa 2021 podría ser igual a las mismas actividades que realizaron RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook para el final de clases en Estados Unidos.

11 de junio: BTS Room Live.

12 de junio: BTS stage clip (let us shine one more time)

13 de junio: ARMY All-Things Store

Festa BTS 2021 precio

No tiene precio el evento ya que son una serie de actividades de gran importancia para BTS y ARMY ya que nno osolo celebran el aniversario de la banda sino que revela contenido inédito.

