Mundial, Champions League y Copa Libertadores: las fechas claves del fútbol en 2026

El 2026 será particular. Como pasa cada cuatro años, este será el designado para celebrarse la Copa del Mundo, la cual ofrecerá su ejemplar número 23 en la historia, el cual, además, contará con las peculiaridades totalmente inéditas de desarrollarse en tres países distintos (Estados Unidos, México y Canadá) y de estar integrada por 48 participantes (lo que a su vez obliga a aumentar la cantidad de partidos a un máximo sin precedentes de 104).

Por lo que el calendario durante los 12 meses estará bastante cargado de acontecimientos ligados al fútbol. Porque además, como suele suceder año tras otro, se disputarán las fases finales de la UEFA Champions League y se jugará la Copa Conmebol Libertadores. Asimismo, los ojos de diferentes regiones también se posarán en la Concacaf Champions Cup, Champions League de la AFC y la Copa Intercontinental.

Las fechas claves de los eventos futbolísticos más importantes del 2026

Supercopa de España: Fecha: Domingo 11 de enero de 2026. Sede: Estadio Alinma, Yeda (Arabia Saudita).



Copa Africana de Naciones (AFCON): Fecha: Domingo 18 de enero de 2026. Sede: Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat (Marruecos).



Finalissima (Argentina vs. España): Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026. Sede: Estadio Icónico de Lusail, Doha (Catar).



AFC Champions League Elite (Asia): Fecha: Sábado 25 de abril de 2026. Sede: Jeddah (Arabia Saudita).



CAF Champions League (África): Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026 (Partido de ida) / Sábado 23 de mayo de 2026 (Vuelta). Sede: Sedes de los finalistas (Formato ida y vuelta).



UEFA Europa League: Fecha: Miércoles 20 de mayo de 2026. Sede: Beşiktaş Park, Estambul (Turquía).



UEFA Conference League: Fecha: Miércoles 27 de mayo de 2026. Sede: Red Bull Arena, Leipzig (Alemania).



UEFA Champions League: Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026. Sede: Puskás Aréna, Budapest (Hungría).



CONCACAF Champions Cup: Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026. Sede: Por confirmar (Partido único).



Copa Mundial de la FIFA (Partido Inaugural): Fecha: Jueves 11 de junio de 2026. Escenario: Estadio Azteca, Ciudad de México (México).



Copa Mundial de la FIFA (Gran Final): Fecha: Domingo 19 de julio de 2026. Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey (EE. UU.).



Supercopa de Europa (UEFA): Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026. Sede: National Arena, Bucarest (Rumania).



Copa Conmebol Sudamericana: Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026. Sede: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).



Copa Conmebol Libertadores: Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026. Sede: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay).



Copa Intercontinental de la FIFA: Fecha: Entre el 17 y 18 de diciembre de 2026. Sede: Sede a confirmar.



En síntesis

La Copa del Mundo número 23 tendrá 48 participantes y un récord de 104 partidos. La Final se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey.

La Finalissima entre Argentina y España se disputará el 27 de marzo en Catar.

La final de la UEFA Champions League será el 30 de mayo en Budapest.