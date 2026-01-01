Inició el 2026, el año que será reconocido y recordado como el de la edición número 23 de la Copa Mundial, que para la ocasión se llevará a cabo, por primera vez en la historia, en estadios de tres países: Estados Unidos (la sede principal en la que se disputarán 78 partidos), México y Canadá (en estos dos se jugarán 13 encuentros en cada uno).

Al respecto de lo que le depara al universo fútbol en los próximos meses (con los cruces por los repechajes y los preparativos para el campeonato que tiene como fecha de partida el 11 de junio), el que se refirió fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que mediante su cuenta oficial de Instagram envió un mensaje apenas superadas las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2025.

”El 2026 promete ser un año estimulante, y estoy emocionado de emprender una vez más este viaje de esperanza, oportunidad, emoción y alegría con todos los fanáticos del fútbol y todos los que trabajan en el fútbol en todo el mundo”, señaló el mandamás del ente que regula el deporte rey a nivel global, en relación con el torneo que se desarrollará en suelo norteamericano.

Y prosiguió: ”Desde la coronación del campeón del mundo masculino hasta la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA y muchas más competiciones y eventos emocionantes, juntos seguiremos uniendo al mundo a través de nuestro hermoso juego. ¡Sigue amando el fútbol, jugando el juego y apoyando a tus equipos favoritos!”.

La publicación de Gianni Infantino en este primero de enero del 2026.

Las fechas claves de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo del 2026 tendrá una especie de aperitivo del 26 al 31 de marzo con la definición de los 6 cupos que restan resolverse. Por un lado, con el repechaje de la UEFA, donde 16 selecciones europeas (los 12 segundos de grupo y 4 vía Nations League) competirán por las últimas 4 plazas del continente. Este torneo se divide en cuatro rutas de eliminación directa a partido único; las semifinales serán el jueves 26 y las finales el martes 31.

Ruta A (El ganador irá al Grupo B)

Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte

Italia vs. Irlanda del Norte Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Gales vs. Bosnia y Herzegovina Final: Ganador SF1 vs. Ganador SF2 (Se juega en casa del ganador de Gales/Bosnia).

Ruta B (El ganador irá al Grupo F)

Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia

Ucrania vs. Suecia Semifinal 4: Polonia vs. Albania

Polonia vs. Albania Final: Ganador SF3 vs. Ganador SF4 (Se juega en casa del ganador de Ucrania/Suecia).

Ruta C (El ganador irá al Grupo D)

Semifinal 5: Turquía vs. Rumania

Turquía vs. Rumania Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo

Eslovaquia vs. Kosovo Final: Ganador SF5 vs. Ganador SF6 (Se juega en casa del ganador de Eslovaquia/Kosovo).

Ruta D (El ganador irá al Grupo A)

Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Dinamarca vs. Macedonia del Norte Semifinal 8: República Checa vs. Irlanda

República Checa vs. Irlanda Final: Ganador SF7 vs. Ganador SF8 (Se juega en casa del ganador de Rep. Checa/Irlanda).

Por otro lado, el Torneo Clasificatorio Intercontinental que se disputará en las mismas fechas, pero con sede centralizada en México, específicamente en el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey). En este certamen, Bolivia y Surinam disputarán un lugar para definir una de las plazas vs. Irak, mientras que Jamaica y Nueva Caledonia desatarán la misma instancia para después enfrentar a la República Del Congo.

Estadios y fechas trascendentes de la Copa del Mundo 2026

La Copa Mundial 2026 iniciará el 11 de junio con el partido inaugural en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Entre las sedes más importantes de Estados Unidos destacan el AT&T Stadium (Dallas), que albergará la mayor cantidad de partidos (9), y el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). En ambos se llevarán a cabo las Semifinales. En tanto que la Final se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium (oficialmente New York New Jersey Stadium) en East Rutherford, ante más de 82,000 espectadores.

