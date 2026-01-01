Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Michael Estrada piensa en salir de Liga de Quito y se ofrece a otro grande de LigaPro

Revelan que Michael Estrada estaría inconforme en Liga de Quito y pidió ser ofrecido a otro grande de LigaPro para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Sorpresa en Liga de Quito: Michael Estrada se ofrece a otro grande de LigaPro
Sorpresa en Liga de Quito: Michael Estrada se ofrece a otro grande de LigaPro

Liga de Quito podría tener una salida no programada para el 2026, y es que los ‘albos’ podrían ver a Michael Estrada en otro grande de LigaPro. El delantero ecuatoriano estaría molesto en el equipo.

El portal El Futbolero da a conocer que Estrada está inconforme con la planificación deportiva que tiene Tiago Nunes para con los minutos dados, sumado a que busca un nuevo delantero.

Su entorno ofreció su carpeta a Independiente del Valle, esto ante una posible salida de Claudio Spinelli. El goleador argentino se iría al exterior y el campeón ecuatoriano no se quedaría solo con Djorkaeff Reasco.

Michael Estrada nunca se quedó con el rol de titular, cuándo se fue Álex Arce trajeron a Jeison Medina y el colombiano se impuso como el delantero estelarista. Ninguno saldría y aún así traerán a un tercer delantero para el 2026.

Estrada ya sabe lo que es jugar para Independiente del Valle, estando en las temporadas 2017 y 2018, anotando 24 goles en 42 partidos, luego de eso fue traspasado al Toluca.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
Liga de Quito tiene ya tres refuerzos para el 2026

ver también

Liga de Quito tiene ya tres refuerzos para el 2026

Michael Estrada – Toluca.

Michael Estrada – Toluca.

En resumen

  • Michael Estrada está inconforme con la planificación deportiva del DT Tiago Nunes en Liga.
  • El entorno del jugador ofreció su carpeta a Independiente del Valle para la temporada 2026.
  • Estrada registró 24 goles en 42 partidos durante su etapa previa en el club rayado.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Fue uno de los mejores jugadores de Emelec, pero este jugador pidió salir para 2026
Fútbol de Ecuador

Fue uno de los mejores jugadores de Emelec, pero este jugador pidió salir para 2026

La fortuna que ganará Octavio Rivero en su ¿nuevo? equipo en el 2026
Fútbol de Ecuador

La fortuna que ganará Octavio Rivero en su ¿nuevo? equipo en el 2026

Liga de Quito tiene ya tres refuerzos para el 2026
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito tiene ya tres refuerzos para el 2026

Chelsea despidió a Maresca y ahora también le daría la peor noticia de todas a Kendry Páez
Fútbol de Ecuador

Chelsea despidió a Maresca y ahora también le daría la peor noticia de todas a Kendry Páez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo