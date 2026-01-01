Sorpresa en Liga de Quito: Michael Estrada se ofrece a otro grande de LigaPro

Liga de Quito podría tener una salida no programada para el 2026, y es que los ‘albos’ podrían ver a Michael Estrada en otro grande de LigaPro. El delantero ecuatoriano estaría molesto en el equipo.

El portal El Futbolero da a conocer que Estrada está inconforme con la planificación deportiva que tiene Tiago Nunes para con los minutos dados, sumado a que busca un nuevo delantero.

Su entorno ofreció su carpeta a Independiente del Valle, esto ante una posible salida de Claudio Spinelli. El goleador argentino se iría al exterior y el campeón ecuatoriano no se quedaría solo con Djorkaeff Reasco.

Michael Estrada nunca se quedó con el rol de titular, cuándo se fue Álex Arce trajeron a Jeison Medina y el colombiano se impuso como el delantero estelarista. Ninguno saldría y aún así traerán a un tercer delantero para el 2026.

Estrada ya sabe lo que es jugar para Independiente del Valle, estando en las temporadas 2017 y 2018, anotando 24 goles en 42 partidos, luego de eso fue traspasado al Toluca.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

