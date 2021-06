VER EN USA | Brasil vs. Perú EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Brasil vs. Perú EN VIVO ONLINE: Este 17 de junio se medirán en el partido por la fecha 2 del grupo A de la Copa América 2021 desde el Estadio Olímpico Nilton Santos. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Brasil lidera el grupo A con tres puntos tras derrotar con tres tantos a cero a Venezuela y para este encuentro busca repetir el triunfo que obtuvo en la fase de grupo de las eliminatorias Concacaf 2021 rumbo al Mudial Qatar, en la cual acertó cuatro goles a dos en el marcador.

Por otro lado, Perú no estará contando con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán pero estarán contando con nuevas caras: Gianluca Lapadula y Jhilmar Lora. Quienes esperan sorprender al equipo de casa y a la fanaticada peruana en esta segunda jornada.

Cuándo y a qué hora juega Brasil vs. Perú EN VIVO en USA

Brasil vs. Perú EN VIVO chocarán este 17 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Día: 17 de junio

Lugar: Estadio Olímpico Nilton Santos

Horario por país Brasil vs. Perú

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

México: 19:00 hs

Perú: 19:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Brasil: 19:00 hs

Bolivia: 20:00 hs

Uruguay: 21:00 hs

Brasil: 21:00 hs

España: 11:00 p.m.

Dónde ver Brasil vs. Perú en EE.UU.

Estados Unidos: TUDN App, Fox Sports 1, TUDN.com, TUDN USA, Foxsports.com, UniMás, Univision NOW, FOX Sports App

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Islas Vírgenes Británicas: SportsMax App, SportsMax 2, ESPNPlay Caribbean

Canadá: TSN3, TSN App, RDS 2, TSN.ca, Univision Canada, RDS App

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Brasil: Win Sports+, Caracol TV, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Brasil, Caracol Play

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, Tigo Sports Costa Rica, Teletica Canal 7, Sky HD, TD Mas, Teletica Radio, Teletica En Vivo

Cuba: Tele Rebelde, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Guatemala: Sky HD

Haití: SportsMax App, SportsMax 2, ESPNPlay Caribbean

Internacional: YouTube

México: Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean, SportsMax 2

Brasil vs. Perú pronósticos en USA:

Brasil es el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido sin muchos altibajos. Sin embargo, Perú la tiene muy difícil y su cuota es más alta (+1200) que el estimado para su rival y el empate .

Resultados Cuota Perú +1200 Empate +500 Brasil -600

*Cuotas cortesía de FanDuel

