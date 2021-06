Julio Cesar Chavez vs. Hector Camacho Jr EN VIVO: Todo sobre las cuotas, pronósticos, cartelera y donde ver pelea de box profesional

Julio Cesar Chavez vs. Hector Camacho Jr EN VIVO ONLINE | BOXEO EN VIVO | Este sábado chocarán puños en el Estadio Jalisco por pelea de exhibición . EL duelo será transmitido vía DirecTV en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para cuándo y cómo ver EN DIRECTO de este evento.

Ambos luchadores volverán a verse la cara tras varios años desde su última pelea en el 1992. Dicho duelo, Julio César Chávez se impuso contra Héctor 'Macho' Camacho en la lona del Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada. Logrando retener el título de peso superligero del CMB y su marca perfecta a 82-0.

Sin embargo los años no pasan en vano dado que Julio César Chávez ha manifestado su preocupación en la entrevista que concedio al TUDN al regresar a la lona: "He sentido un poco de temor hacia mí mismo, sé del peligro que corro, es una exhibición, pero mi nariz, un mal golpe me puede venir un derrame cerebral, debo de tener mucho cuidado, pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, pero ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del gran campeón mexicano".

Cuándo ya qué hora juega Julio Cesar Chavez vs.Hector Camacho Jr EN VIVO en USA

Julio Cesar Chavez vs. Hector Camacho Jr EN VIVO se dará este 19 de junio a las 19:00 hs (PT) / 21:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Jalisco .

Día: 19 de junio

Lugar: Estadio Jalisco

Horario por país Julio Cesar Chavez vs. Hector Camacho Jr

Estados Unidos: 19:00 hs (PT) / 21:00 hs (ET)

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Argentina: 10:00 pm

España (domingo 20 de junio) 3:00 am

Dónde ver Julio Cesar Chavez vs. Hector Camacho Jr en EE.UU. en EE.UU.

Estados Unidos: DirecTV, PPV, FITE TV y Global Sports Streaming

México: TV Azteca y Azteca 7

Colombia: FITE TV

Perú: FITE TV

Argentina: FITE TV

España (domingo 20 de junio): FITE TV

Ver en USA cartelera completa en Chavez vs. Camacho Jr:

Julio César Chávez vs Macho Camacho Jr. | Exhibición.

Julio César Chávez Jr vs Anderson Silva | Peso semi pesado.

Omar Chávez vs Ramón Álvarez | Peso mediano.

Damian Sosa vs Abel Mina | Por el título vacante NABO de peso súper wélter de la OMB.

Kevin Torres vs Jorge Luis Melendez | Peso súper ligero.

Mario Alberto Ramírez vs Pedro Castro | Peso súper pluma.

Jesús Acosta vs Leonardo Padilla | Peso súper pluma.

César Gutiérrez vs Oscar Mejia | Peso pluma.

José Luis Vázquez vs Jonathan Luis Perez Zuniga | Peso pluma.

Brian Barragán vs Ruben Estrella | Peso mini mosca.

Erik Inzunza vs Carlos Daniel Acosta | Peso súper pluma.

Karen Rubio vs Estefany Alegría

Julio Cesar Chavez vs. Hector Camacho Jr pronósticos en USA:

