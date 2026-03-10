Estos serían los seis convocados finales de Ecuador para el Mundial

La Selección de Ecuador está a la espera de conocer la convocatoria oficial para jugar el Mundial 2026, sin embargo Sebastián Beccacece ya adelantó que tiene 20 nombres seleccionados. Solo quedan seis cupos y por lo visto en todas las convocatorias, hay una veintena de futbolistas que se pelearán esos lugares.

Arqueros: Domínguez, David Cabezas, Christian Loor

Defensas: Félix Torres, Arreaga, Arboleda, Chávez, Ramírez, Realpe, Yaimar Medina

Volantes: Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Jordy Alcívar, Bryan Ramírez, Patrik Mercado, Darwin Guagua, Jeremy Sarmiento.

Delanteros: Jeremy Arévalo, John Mercado, Jordy Caicedo

Estos son los jugadores que han sido convocados por la Selección de Ecuador, aunque haya sido de forma intermitente. Se entiende que de estos nombres saldrán los seis cupos restantes.

Mucho dependerá también de las necesidades deportivas de la Selección Ecuador, hoy la ‘Tri’ necesita un tercer arquero mientras que para el puesto de defensas centrales parece estar cubierto.

En el aspecto de delanteros, la ‘Tri’ viene sufriendo con la irregularidad de Campana, Valencia y Rodríguez por lo que los delanteros mencionados pueden pelear un lugar con mayor posibilidad.

¿Cuándo juega Ecuador los partidos amistosos?

La Selección de Ecuador jugará dos amistosos en el mes de marzo, contra Marruecos el 27 de marzo, y contra Países Bajos el 31 de marzo de 2026. Serán los últimos encuentros de “gran exigencia” a poco de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos-México y Canadá.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador para el Mundial 2026: