Los dos jugadores que volverían a Emelec ¿los pidió Vicente Sánchez?

Emelec sigue sin conocer la victoria en este arranque de temporada de LigaPro 2026 y nuevamente hay rumores de mercado de fichajes. Según medios locales, hay dos jugadores que regresarían al equipo azul pese a que en principio estaban descartados.

En la noche del lunes trascendió que finalmente Luis Castillo y Juan Pablo Ruíz Gómez podrían quedarse en el plantel pese a que Vicente Sánchez no los tomaba en cuenta en lo deportivo.

Pese a los rumores, esto habría sido descartado por fuentes de Emelec, tanto el argentino como el ecuatoriano están por firmar sus finiquitos y dejar el equipo guayaquileño.

En el caso del puesto de Ruíz Gómez, Vicente Sánchez está en búsqueda de un jugador de distintas características. A los azules les queda un cupo de extranjero por el momento.

Luis Castillo salió no solo por rendimiento si no por el contrato que había firmado con la directiva anterior, considerado alto para los ajustes presupuestarios de la directiva actual.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

La salida de Ruíz Gómez generó sorpresa en Emelec.

