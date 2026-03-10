Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Los dos jugadores que volverían a Emelec ¿los pidió Vicente Sánchez?

Tras la derrota del Clásico, ponen a dos jugadores de regreso en Emelec pese a que Vicente Sánchez los había descartado en un principio.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Los dos jugadores que volverían a Emelec ¿los pidió Vicente Sánchez?
Los dos jugadores que volverían a Emelec ¿los pidió Vicente Sánchez?

Emelec sigue sin conocer la victoria en este arranque de temporada de LigaPro 2026 y nuevamente hay rumores de mercado de fichajes. Según medios locales, hay dos jugadores que regresarían al equipo azul pese a que en principio estaban descartados.

En la noche del lunes trascendió que finalmente Luis Castillo y Juan Pablo Ruíz Gómez podrían quedarse en el plantel pese a que Vicente Sánchez no los tomaba en cuenta en lo deportivo.

Pese a los rumores, esto habría sido descartado por fuentes de Emelec, tanto el argentino como el ecuatoriano están por firmar sus finiquitos y dejar el equipo guayaquileño.

En el caso del puesto de Ruíz Gómez, Vicente Sánchez está en búsqueda de un jugador de distintas características. A los azules les queda un cupo de extranjero por el momento.

Luis Castillo salió no solo por rendimiento si no por el contrato que había firmado con la directiva anterior, considerado alto para los ajustes presupuestarios de la directiva actual.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad
Liga de Quito no levanta y ya suenan candidatos para reemplazar a Tiago Nunes

ver también

Liga de Quito no levanta y ya suenan candidatos para reemplazar a Tiago Nunes

La salida de Ruíz Gómez generó sorpresa en Emelec.

En resumen

  • Luis Castillo y Juan Pablo Ruíz Gómez firmarán sus finiquitos para dejar Emelec.
  • El DT Vicente Sánchez busca un refuerzo extranjero para ocupar el cupo restante.
  • El contrato de Luis Castillo superaba los ajustes presupuestarios de la directiva actual.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El insólito club que fichó al 'Cuco' Angulo en el mercado de pases 2026
Fútbol de Ecuador

El insólito club que fichó al 'Cuco' Angulo en el mercado de pases 2026

Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito va por dos titulares de U. Católica antes de enfrentarlos en Copa Ecuador

Liga de Quito sufre pero gana en Machala en debut de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito sufre pero gana en Machala en debut de LigaPro

Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo