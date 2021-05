HOY VER EN USA | LAFC vs. Colorado Rapids EN VIVO: Cuotas, pronósticos, fecha y dónde ver partido por MLS 2021

Los Angeles FC vs. Colorado Rapids EN VIVO ONLINE: Este 22 de mayo, se dará el partido por la jornada 6 de Major League Soccer Cup Playoffs (MLS) 2021 desde la cancha de Banc of California Stadium. El encuentro será pasado en directo para Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

LAFC busca obtener los tres puntos en este encuentro para recuperarse dado que no pudo vencer a su último rival. Ello lo coloca en el último lugar con solo 5 puntos mientras que Colorado se posiciona en el cuatro lugar con 10 puntos.

Cuándo y a qué hora juega Colorado Rapids vs. LAFC EN VIVO en USA

Colorado Rapids vs. Los Angeles FC EN VIVO estará cara a cara este 22 de mayo a las 19:30 hs (PT) / 22:30 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Banc of California Stadium (Los Angeles, California).

Día: 22 de mayo

Lugar: Banc of California Stadium

Horario por país Colorado Rapids vs. LAFC

Estados Unidos: 19:30 hs (PT) / 22:30 hs (ET)

Perú: 21:30 hs

México: 21:30 hs

Colombia: 21:30 hs

Argentina: 23:30 hs

Chile: 23:30 hs

Ecuador: 21:30 hs

Dónde ver Colorado Rapids vs. Los Angeles FC en EE.UU.

Estados Unidos: My13 KCOP, KRCA Estrella TV, ESPN+, Altitude 2, SiriusXM FC

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN3 Norte, ESPN2 Caribbean

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Guatemala: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Haití: ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Honduras: ESPN3 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Caribbean

México: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN3 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

España: DAZN

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Colorado Rapids vs. Los Angeles FC pronósticos en USA:

Los Angeles FC van a tener un partido no muy complicado pero para las casas de apuestas, este equipo tiene una marcada ventaja sobre su rival en la cancha, contando con una cuota de -165. Para FanDuel, las cuotas anticipan que hay más probabilidades que el partido termine con LAFC como ganador o en empate.

Resultados Cuota Colorado Rapids +400 Empate +290 LAFC -165

*Cuotas cortesía de FanDuel.

