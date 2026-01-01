2026, el año de la Copa del Mundo: curiosidades, novedades y otros datos a tener en cuenta

Ya es primero de enero, por lo que el planeta se sitúa en el año en el que se estará disputando la edición número 23 de la Copa del Mundo, la primera después de lo que fue el atípico torneo que se llevó a cabo en Qatar, en el que por primera vez en la historia se desarrolló en Medio Oriente entre noviembre y diciembre y no a mitad de año como los anteriores 21 campeonatos.

Para este caso, volverá a localizarse en su momento de calendario habitual. Iniciará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca en el duelo que disputarán la Selección de México y Sudáfrica y culminará con la Final pautada por la FIFA para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (a apenas 11 millas del Time Square de Nueva York).

Ahí ya se percibe la primera particularidad. Por primera vez, la Copa del Mundo tendrá una duración de más de un mes. Más precisamente, de 38 días. Esto está atado a otras dos características sin precedentes en el certamen, que es que estará compuesto por 48 selecciones en lugar de 32 como hasta entonces, por consiguiente la cantidad de partidos salta de 64 a 104.

Asimismo, el hecho que se lleve a cabo en Estados Unidos, México y Canadá también marca un nuevo hito en la historia de la competencia, dado que no hay precedentes que describan que una misma edición se haya desenvuelto en tres países diferentes. Lo máximo, hasta la fecha, fue en dos: Corea del Sur y Japón en 2002.

Cabe mencionar que la Copa Mundial 2026, una vez terminada, le dará lugar a la Copa del Mundo Centenario que se jugará en 2030 en 6 países repartidos en 3 continentes. Por un lado, Sudamérica con Argentina, Uruguay y Paraguay, en donde solo se disputarán encuentros por la Fase de Grupos. Y por el otro, en donde no solo habrá encuentros por la primera instancia, Europa con España y Portugal y África con Marruecos. Además, la FIFA está estudiando ampliar el número de participantes de 48 a 64.

Los 4 cupos de la UEFA que aún restan definirse para la Copa del Mundo 2026

El repechaje de la UEFA que se llevará a cabo en marzo se divide en 4 rutas (A, B, C y D). Cada ruta es un mini-torneo de eliminación directa donde solo el ganador de la final clasifica al Mundial 2026.

Ruta A (El ganador irá al Grupo B)

Semifinal 1: Italia vs. Irlanda del Norte

Italia vs. Irlanda del Norte Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Gales vs. Bosnia y Herzegovina Final: Ganador SF1 vs. Ganador SF2 (Se juega en casa del ganador de Gales/Bosnia)

Ruta B (El ganador irá al Grupo F)

Semifinal 3: Ucrania vs. Suecia

Ucrania vs. Suecia Semifinal 4: Polonia vs. Albania

Polonia vs. Albania Final: Ganador SF3 vs. Ganador SF4 (Se juega en casa del ganador de Ucrania/Suecia)

Ruta C (El ganador irá al Grupo D)

Semifinal 5: Turquía vs. Rumania

Turquía vs. Rumania Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo

Eslovaquia vs. Kosovo Final: Ganador SF5 vs. Ganador SF6 (Se juega en casa del ganador de Eslovaquia/Kosovo)

Ruta D (El ganador irá al Grupo A)

Semifinal 7: Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Dinamarca vs. Macedonia del Norte Semifinal 8: República Checa vs. Irlanda

República Checa vs. Irlanda Final: Ganador SF7 vs. Ganador SF8 (Se juega en casa del ganador de Rep. Checa/Irlanda)

Las dos plazas que faltan definir del Torneo Clasificatorio Intercontinental

El Torneo clasificatorio intercontinental para el Mundial 2026 será un mini-torneo de seis selecciones que también se disputará en marzo de 2026, teniendo como sedes las ciudades de Monterrey y Guadalajara, en México.

Los participantes serán Bolivia (CONMEBOL), Jamaica y Surinam (CONCACAF), República Democrática del Congo (CAF), Irak (AFC) y Nueva Caledonia (OFC).

En la Ruta 1, Nueva Caledonia jugará contra Jamaica para definir quién enfrenta a la RD del Congo por el pase al Grupo K del Mundial; mientras que en la Ruta 2, Bolivia se medirá ante Surinam, y el vencedor disputará la final contra Irak para establecer el ocupante del último lugar en el Grupo I.