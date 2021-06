VER EN USA | Uruguay vs. Chile EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Uruguay vs. Chile EN VIVO ONLINE: Este 20 de junio se medirán en el partido por la fecha 3 del grupo B de la Copa América 2021 desde el Arena Pantanal. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección uruguaya necesita recuperarse en esta Copa América tras su nueva caída contra Argentina con un gol en el marcador pese a que tuvieron el mayor control del campo. Por su parte, Argentina supo aprovechar el tiempo que tomo control del balón y tuvo seis remates al arco, logrando acertar un tanto gracias a Guido Rodriguez en el minuto 13.

Por otro lado, Chile llega a esta jornada 3 del torneo con un empate contra Argentina (1-1) y una victoria contra Bolivia (1-0), este última gracias al trabajo del jugador Ben Brereton. Para este partido han convocado a Arturo Vidal, Claudio Bravo, Charles Aránguiz, Mauricio Isla, Eduardo Vargas, Ben Brereton mientras que tiene dos alternativas de capitán: Gabriel Arias y Gabriel Castellón. Desafortunadamente Alexis Sánchez quedó fuera por una lesión muscular de plantar delgado.

Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs. Chile EN VIVO en USA

Uruguay vs. Chile EN VIVO chocarán este 20 de junio a las 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Arena Pantanal.

Día: 20 de junio

Lugar: Arena Pantanal

Horario por país Uruguay vs. Chile

Estados Unidos: 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET)

México: 16:00 hs

Uruguay: 16:00 hs

Ecuador: 16:00 hs

Argentina: 16:00 hs

Bolivia: 17:00 hs

Dónde ver Uruguay vs. Chile en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Canadá: TSN App, TSN3, Univision Canada, RDS, RDS App, TSN.ca

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Canal 13, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: BBC Red Button, BBC iPlayer, BBC Sport Web

Uruguay vs. Chile pronósticos en USA:

En esta ocasión, Uruguay es el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido pero no será nada fácil. Chile, por su parte, registra un monto de +240 en la tabla de apuestas. Cifra que se ve cercano a lo estimado para el empate (20 puntos), estimando que puede ser un fuerte rival que tiene posibilidades de empatar en este encuentro.

Resultados Cuota Uruguay +105 Empate +220 Chile +240

*Cuotas cortesía de FanDuel

