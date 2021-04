Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver partido por MLS 2021 en USA

Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy EN VIVO ONLINE se verán cara a cara este 18 de abril por partido de la jornada 2 de la Major League Soccer (MLS) 2021 a las 15:00 hs (ET) en Estados Unidos y 14:00 hs en México. El partido será transmitido vía ESPN en Estados Unidos y México. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

¡Empieza el MLS 2021 con nuevos y prometedores equipos! Tenemos en esta primera temporada el ingreso del Inter Miami, quien se enfrenta a un ya consolidado Los Ángeles Galaxy para su primer encuentro de apertura de la temporada 2021.

Los Ángeles Galaxy encabezados por Chicherito se enfrenta a su ex jugador y ahora dueño del Inter Miami, Beckham, quien se encargó de calentar a su estilo esta contienda desde su post en Instagram: “He esperado 10 años por este momento increíble ... Ver al equipo que soy dueño jugar contra el equipo que me trajo a los EE.UU. No puedo esperar para darle la bienvenida a Los Angeles Galaxy a nuestra hermosa casa de Inter Miami CF el domingo”.

Cuándo y a qué hora juega Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO en USA

Inter Miami vs. LA Galaxy EN VIVO se dará este 18 de abril a las 12:00 hs (PT) / 15:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el DRV PNK Stadium.

Día: 18 de abril

Lugar: DRV PNK Stadium

Horario por país Inter Miami vs. LA Galaxy

Estados Unidos: 12:00 hs (PT) / 15:00 hs (ET)

México: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Dónde ver Inter Miami vs. LA Galaxy en EE.UU.

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ABC, ABC App, ESPN3, SiriusXM FC

México: ESPN Play Norte, ESPN3 Norte

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Guatemala: ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Play Norte

Nicaragua: ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

España: DAZN

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Inter Miami vs. LA Galaxy pronósticos en USA:

Inter Miami es el favorito por las casas de apuestas en Estados Unidos para ser quien se lleva el triunfo a casa en esta segunda jornada del MLS 2021, las cuotas a favor se hayan con una notable diferencia de 65 puntos con respeto al LA Galaxy. Sin embargo, las apuestas entre el triunfo del Philadelphia y el empate calculan que la tercera opción es el más factible.

Resultados Cuota Inter Miami -145 Empate +280 LA Galaxy +320

*Cuotas cortesía de FanDuel.

